¡Prepara tu reloj! Esta es la fecha prevista para el fin del verano en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El horario de verano finalizará el primer domingo de noviembre, que en 2025 será el 2 del mes. Este día, los relojes se atrasarán una hora a las 2:00 a. m.

Esto le permite a los residentes disfrutar de una hora adicional de sueño y cambiando la puesta de sol de las 5:44 p. m. a las 4:43 p. m.

Según informa Telemundo Chicago, el equinoccio de otoño, por su parte, ocurrirá el lunes 22 de septiembre a la 1:19 p. m., hora central.

Declina la luz

Aunque todavía es en verano, los cambios en la luz solar son inminentes. En Chicago, el amanecer del lunes fue a las 5:48 a. m. y el atardecer a las 8:06 p. m.

Para el jueves 8 de agosto, la puesta de sol se anticipa a las 8:00 p. m. A partir de esa fecha, los atardeceres comenzarán a ocurrir más temprano.

La ciudad no volverá a experimentar un atardecer a las 8:00 p. m. hasta el 12 de mayo de 2026.

Actualmente, Chicago pierde más de dos minutos de luz solar cada día, un ritmo que continuará acelerándose en las próximas semanas.

Solsticio

Desde el solsticio de verano a finales de junio, Chicago y sus alrededores perdieron más de una hora de luz solar.

Expertos estiman que esta tendencia seguirá hasta diciembre, cuando la ciudad tendrá poco más de nueve horas de luz durante el día.

Para el sábado 16 de agosto, el amanecer será a las 6:00 a. m., y a partir de esa fecha, los amaneceres se volverán más tardíos.

Esta reducción en la luz solar es un indicativo del cambio de estaciones que se aproxima.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube