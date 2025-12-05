USCIS impone nueva restricción severa para extranjeros: así aplica la regla que afecta a miles de inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció recientemente una medida drástica que afecta a diversas categorías de inmigrantes y solicitantes de asilo en EEUU.

La nueva restricción acorta el período de validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) con el objetivo de realizar verificaciones de seguridad más frecuentes.

De acuerdo con Univision, el director de USCIS, Joseph Edlow, justificó el cambio señalando la necesidad de asegurar que las personas que trabajan en el país "no supongan una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías perjudiciales".

¿Cuál es el motivo de la nueva política?

Esta decisión surge tras un reciente ataque a miembros de la Guardia Nacional en Washington DC, presuntamente perpetrado por un extranjero con asilo.

La nueva normativa afecta a solicitudes pendientes o presentadas a partir de este mismo viernes, 5 de diciembre de 2025.

Reducción del permiso de 5 años a 18 meses

Para una gran cantidad de inmigrantes, el período máximo de validez del permiso de trabajo se reducirá significativamente de 5 años a solo 18 meses. Este cambio aplica a:

Extranjeros reconocidos como refugiados o a quienes se les haya concedido asilo.

Personas a quienes se les haya otorgado la suspensión de la deportación o expulsión.

Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de expulsión.

Personas con solicitudes pendientes para el ajuste de su estatus bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Personas con solicitudes pendientes de suspensión o cancelación de expulsión bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica.

Otras categorías afectadas

Además de los grupos anteriores, otras categorías de inmigrantes verán limitado el período de validez de su permiso de trabajo a un año o menos, dependiendo de la duración de su estatus temporal. Esto incluye a:

Extranjeros bajo libertad condicional (parole).

Personas a quienes se les ha otorgado el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Aumentan el control de seguridad

USCIS explicó que la meta principal de esta reducción es permitir una verificación más constante de los extranjeros con autorización de empleo.

La agencia asegura que un control más frecuente ayudará a "disuadir el fraude y detectar a extranjeros con intenciones potencialmente dañinas, de modo que puedan ser procesados para su expulsión de Estados Unidos".

La medida para estas categorías entra en vigor este viernes 5 de diciembre de 2025.

También puede visitar nuestra sección de Migración

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube