Combo hallaquero para venezolanos en Chile: precio y ubicación

La temporada navideña, comienza en pocas semanas, y con ella, llega una de las tradiciones culinarias de Venezuela: la preparación de la hallaca.

Pensando en facilitar esta costumbre, un popular local en Chile, "El Negro de las Carnes" lanzó una oferta especial que agrupa todos los elementos necesarios para elaborar este plato festivo.

El combo representa una solución práctica para los amantes de la gastronomía navideña, eliminando la compleja tarea de buscar cada ingrediente por separado.

¿Qué incluye el "Combo Hallaquero"?

La oferta está diseñada para cubrir la mayor parte de la receta tradicional y se presenta a un precio único:

Carnes : 2 kg de carne, 1 kg de cerdo, 1 pechuga de pollo deshuesada

: 2 kg de carne, 1 kg de cerdo, 1 pechuga de pollo deshuesada Masa y envoltura : 2 kg de hojas, 3 kg de harina, 1 hilo de pabilo

: 2 kg de hojas, 3 kg de harina, 1 hilo de pabilo Adornos y sazón: 2 paquetes de aceitunas (250 gr c/u), 200 g de pasas, 1 frasco de alcaparras, 1 paquete de onoto

¿Cuáles es el precio?

El valor de este paquete completo es de $69.990, facilitando la compra de los ingredientes principales en un solo lugar.

El combo se encuentra disponible en las dos sucursales de "El Negro de las Carnes" ubicadas en el corazón de Santiago.

Local Santa Ana: Av. Manuel Rodríguez Norte 374, Santiago Centro.

Local San Diego: San Diego 209, Local 6, Santiago Centro.

Para mayor comodidad, la tienda recuerda a sus clientes que dispone de un servicio de delivery para quienes prefieran recibir el pedido directamente en sus hogares, haciendo el encargo a través del enlace disponible en sus redes sociales.

Las hallacas: tradición y sabor navideño

La hallaca se consume principalmente durante el mes de diciembre y a principios de enero. Es un elemento central en la mesa navideña, y su preparación simboliza la unión familiar.

El plato representa influencias culturales indígenas, africanas y europeas, lo que explica su complejidad de sabores.

¿Cómo se prepara?

Su elaboración es un proceso laborioso que generalmente une a la familia. Se divide en varias fases:

Las carnes se cortan y cocinan a fuego lento con especias, vino y otros ingredientes que le dan un sabor concentrado y dulce. La masa de maíz se tiñe con aceite de onoto (achiote) para darle su característico color amarillo-anaranjado y se ablanda con caldo. Sobre una hoja de plátano engrasada, se extiende la masa, se coloca el guiso y se adorna con los ingredientes extra. Luego se envuelve cuidadosamente formando un paquete rectangular. Finalmente, las hallacas se cocinan en agua hirviendo por un tiempo que puede variar, para que todos los sabores se integren.

