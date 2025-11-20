Beneficios SNAP en Carolina del Norte: descubre cuántos latinos reciben pagos mensuales

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que la pobreza y la inseguridad alimentaria están en aumento, la participación de la comunidad latina en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) sigue siendo bastante baja en Carolina del Norte.

Según datos recientes, más de 150.000 latinos dependen de este programa para poder acceder a alimentos.

¿Cuántos latinos exactamente reciben beneficios SNAP en Carolina del Norte?

Según información confirmada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) a Enlace Latino NC, hay 157,682 participantes que se identifican como hispanos o latinos.

Esta cifra proviene de un total de aproximadamente 1.415.600 residentes en el estado que dependen de los beneficios SNAP cada mes, lo que se traduce en 1 de cada 8 personas, indica Enlace Latino.

Los 157.682 latinos representan solo el 11% de todos los beneficiarios de SNAP en Carolina del Norte, una proporción que se alinea con el porcentaje de la población latina en el estado, señala el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS).

Desafíos de acceso y pobreza persistente

El análisis de Enlace Latino NC pone de relieve una disparidad notable. A nivel nacional, las tasas de inseguridad alimentaria son significativamente más altas en las comunidades afroamericanas y latinas en comparación con los hogares blancos.

En el caso de los hogares hispanos, un 20.8% enfrentó inseguridad alimentaria en 2022, en contraste con el 8.2% de los hogares blancos no hispanos, indica el Departamento de Agricultura, USDA.

A pesar de que la comunidad latina se enfrenta a estos altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, solo el 11% de los beneficiarios latinos en Carolina del Norte participa en el programa SNAP, lo que está por debajo del promedio nacional.

Esto resalta, según Enlace Latino NC, la urgente necesidad de aumentar la conciencia y facilitar el acceso a este programa dentro de la comunidad.

El programa SNAP ofrece beneficios a través de una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT), lo que permite a las familias elegibles comprar ciertos alimentos en tiendas autorizadas.

El estatus migratorio juega un papel crucial en la elegibilidad; los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o tener un estatus legal específico, ya que los inmigrantes indocumentados no califican (NCDHHS).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



