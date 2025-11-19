Washington D.C. confirma pago de $1000 por hijo gracias a este nuevo programa

Suscríbete a nuestros canales

El Concejo de Washington D.C. aprobó una medida sin precedentes que transforma la economía doméstica al instituir el primer crédito tributario local por hijos en todo Estados Unidos.

A partir del año fiscal 2026, las familias elegibles reclamarán hasta 1,000 dólares por cada menor de 18 años, un beneficio diseñado específicamente para combatir la pobreza que afecta a uno de cada cinco niños en la capital.

Las autoridades destinaron este auxilio financiero principalmente a declarantes solteros con ingresos inferiores a 75 000 dólares y parejas que ganan menos de 90 000 dólares.

Según informa El Tiempo Latino, con esa iniciativa se están complementando así las deficiencias del sistema federal que a menudo excluye a los trabajadores con los salarios más precarios.

Fondos

La administración distrital financia esta iniciativa tras desvincular los impuestos locales del código federal, una estrategia fiscal que liberó 239 millones de dólares exclusivos para este crédito dentro de un fondo social más amplio.

Proyecciones del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia indican que esta inyección de capital reducirá la tasa de pobreza infantil local en un 25 %.

Esto representa un alivio importante para cubrir costos de vivienda y alimentación que los programas federales actuales no alcanzan a mitigar en los sectores vulnerables.

Aunque el proceso de aprobación generó debates internos por su celeridad, la normativa garantiza que los residentes recibirán los fondos al presentar sus impuestos en 2027, posicionando a la capital como un modelo piloto para otras jurisdicciones del país.

