Conductor del programa "El Precio de la Historia" revela cuánto pagaría por un centavo estadounidense

Las autoridades de Estados Unidos acuñaron el último centavo el pasado miércoles en Filadelfia, finalizando 232 años de producción continua.

Esta decisión, motivada por ajustes presupuestarios en la Casa de la Moneda, podría convertir estas monedas en valiosos objetos de colección, aunque según expertos, su precio no alcanzará cifras millonarias.

Rick Harrison, reconocido director de “El Precio de la Historia”, ofrece su perspectiva sobre el valor esperado de estos centavos y la reacción del mercado de coleccionistas.

El fin del centavo y el valor esperado

Rick Harrison explicó en “The Sunday Briefing” de Fox News que, a pesar de rumores sobre valores millonarios, estima que:



"La gente está hablando de cifras millonarias. No creo que llegue a tanto. Probablemente se venderán por unos 200 mil dólares cada una", expresó Harrison.

Coleccionistas y expectativas del mercado

El conductor señaló que, aunque los coleccionistas muestran gran interés, existen otras monedas en circulación mucho más valiosas. Harrison comentó que:

"Existen otras monedas en circulación que valen un millón de dólares y resultan mucho más atractivas para los inversionistas", lo que sugiere que el mercado para los últimos centavos tendrá competencia considerable dentro de la numismática.

Esta medida simboliza el cierre de un capítulo histórico en la economía estadounidense y abre una nueva etapa para el coleccionismo de monedas en Estados Unidos.

