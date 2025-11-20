Maneja legalmente en Nueva York: conoce cómo tramitar tu licencia de conducir si eres indocumentado

Suscríbete a nuestros canales

Desde 2019, el estado de Nueva York permite que personas indocumentadas obtengan licencias de conducir, gracias a la Ley Luz Verde. En 2025, el proceso se mantiene, aunque con algunos requisitos específicos en cuanto a documentos de identidad, comprobantes de residencia y pasos administrativos. No se exige número de Seguro Social, y el trámite puede realizarse en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) o en línea.

Aunque esta ley está en disputa judicial debido a demandas iniciadas por el gobierno federal durante la administración Trump, argumentando que es inconstitucional y promueve la inmigración irregular, la Ley Luz Verde continúa operando y el estado protege la privacidad de los solicitantes frente a requerimientos federales.

María Rodríguez, vocera del DMV, aclaró el estatus de esta licencia actualmente en el 2025:

"Nueva York reconoce que todos sus residentes, estén o no legalmente en el país, merecen la oportunidad de manejar seguro y con licencia", explicó Rodríguez.

Requisitos y documentos necesarios

Para obtener la licencia de conducir, los solicitantes deben presentar documentos que sumen seis puntos de identificación, como:

Pasaporte extranjero vigente o licencia de conducir extranjera (vigente o vencida hace menos de 24 meses).

Tarjeta de identificación municipal (como IDNYC), acta de nacimiento extranjera traducida o matrícula consular.

Además se debe comprobar la residencia en Nueva York con documentos como:

Factura de servicios públicos (factura de servicios públicos).

Estado de cuenta bancaria o contrato de alquiler.

No se requiere número de Seguro Social, pero sí firmar una declaración jurada que indique que jamás se ha recibido uno.

Proceso para obtener la licencia

El primer paso es acudir al DMV con los documentos requeridos y aprobar el examen teórico, disponible en español y otros idiomas. Tras obtener el permiso de aprendizaje, se puede practicar el manejo con un conductor autorizado. Finalmente, se debe aprobar un examen práctico que evalúe la capacidad para manejar con seguridad en diferentes situaciones, incluyendo estacionarse y respetar las señales de tránsito.

José Martínez, beneficiario de la licencia, comenta:

"Obtener la licencia me ha dado independencia y tranquilidad para llevar a mis hijos a la escuela y trabajar".

Cualquier dificultad para tramitar esta licencia puede solicitar orientación en el Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York al teléfono 1-800-724-7020.

