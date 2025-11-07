¿Ilegal o legal? Conoce la verdad sobre conducir con una sola mano en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Conducir con una sola mano es una práctica común entre varios conductores, ya sea por comodidad o para realizar otras acciones mientras están al volante. Sin embargo, esta conducta genera dudas acerca de su legalidad y si puede ser sancionada en Estados Unidos. La principal norma es que el conductor debe mantener el control total del vehículo en todo momento, aunque no se especifica en casi ningún estado cuántas manos deben estar en el volante.​

Situación legal sobre la conducción con una mano y posibles multas

En la mayoría de los estados de EEUU, no existe una ley específica que prohíba conducir con una sola mano. Las autoridades de tránsito generalmente valoran si el conductor mantiene el dominio completo del vehículo y si su forma de conducir no genera un peligro o distracción. Por lo tanto, conducir con una sola mano no es motivo automático de multa, salvo que se asocie con conducción insegura o incumplimiento de otras reglas.

Las multas por conducir con una sola mano en Estados Unidos no son por la acción en sí, sino si esta genera conducción insegura, distracciones o incumplimiento de otras normas, como el uso del teléfono móvil sin manos libres. Cuando se sanciona, las multas suelen estar dentro de un rango aproximado de 50 a 500 dólares, dependiendo del estado y la gravedad de la infracción.

Por ejemplo, ciertos estados que aplican leyes de “manos libres” imponen multas entre 100 y 200 dólares por infracciones relacionadas con no mantener ambas manos libres para un control seguro.

En escenarios de conducción imprudente o negligente, las sanciones pueden ascender hasta 500 dólares o más, y en algunos casos incluyen la suspensión de la licencia.

Adaptaciones y recomendaciones de seguridad

Para conductores con condiciones médicas que limitan el uso de una mano, existen dispositivos y permisos especiales otorgados por el Departamento de Vehículos de Motor (DMV) para facilitar la conducción segura con una mano. Aunque los manuales oficiales de manejo recomiendan el uso de ambas manos por motivos de seguridad, la infracción se evalúa en función de la capacidad de control real del vehículo. En exámenes de manejo, conducir con una sola mano puede costar puntos, interpretándose como falta de control total del automóvil.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube