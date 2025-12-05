Marca venezolana lanza su propia línea de televisores QLed ¿dónde comprarlos?

Suscríbete a nuestros canales

La marca venezolana Salcar presentó su nueva línea de televisores inteligentes QLed de 32 y 43 pulgadas, disponibles en todo el país. El lanzamiento, anunciado el 4 de diciembre por la gerente de mercadeo Nohelia Licir, busca acercar tecnología avanzada a los hogares venezolanos sin elevar significativamente los precios.

Los nuevos televisores funcionan con sistema operativo Android y cuentan con 8 GB de RAM, lo que permite ejecutar aplicaciones y contenidos multimedia de manera fluida.

Todos los equipos incluyen un año de garantía, al igual que el resto de los productos de Salcar, garantizando respaldo y seguridad para los consumidores que buscan calidad y durabilidad en sus compras, informó en sus declaraciones Licir, a través del medio, Enumerados. Esta disponibilidad garantiza que los usuarios puedan mantener sus equipos en óptimas condiciones y contar con asistencia profesional en caso de cualquier inconveniente, fortaleciendo la confianza en la marca y la experiencia postventa.

Asimismo, para 2026, Salcar planea ampliar su línea con modelos de 50 pulgadas y posiblemente más grandes. La gerente señaló que estos lanzamientos buscan cubrir la demanda de consumidores que desean experiencias visuales más inmersivas, ofreciendo variedad y adaptándose a las necesidades del mercado venezolano en tecnología de entretenimiento.

Tecnología QLED y calidad de imagen de los televisores Salcar

La tecnología QLED, que significa Quantum Dot Light Emitting Diode, utiliza nanocristales que emiten luz de colores precisos y se combina con retroiluminación LED. Esto proporciona colores más vivos, mayor brillo y un espectro de color más amplio que los televisores LCD tradicionales, mejorando la experiencia de visualización en hogares venezolanos y ofreciendo imágenes más realistas.

Disponibilidad y acceso a nivel nacional a la línea Salcar

Los televisores QLed de 32 y 43 pulgadas ya están disponibles en todo el país, incluyendo occidente, oriente y centro. Los precios se mantienen competitivos, permitiendo que los consumidores accedan a tecnología avanzada sin afectar su presupuesto.

Además, es preciso destacar que algunos de sus aliados cuentan con Cashea, para así facilitar sus métodos de pago.

