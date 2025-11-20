¿Reaplicación obligatoria? Estas son las nuevas exigencias para los beneficiarios de SNAP

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficiarios del programa SNAP deben realizar un proceso de recertificación para demostrar que aún cumplen con los requisitos de ingresos, gastos y tamaño familiar para continuar recibiendo beneficios.

Cada estado maneja su calendario y método de recertificación, pero la mayoría requiere la renovación antes del 30 de noviembre de 2025. A partir de este año, nuevos parámetros obligan a más adultos a trabajar, participar en actividades voluntarias o programas de capacitación para mantener su elegibilidad.

Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de EEUU, afirmó:

"Todos los beneficiarios de SNAP deberán volver a solicitar sus beneficios para asegurar la integridad del programa y combatir el fraude", expresó Rollins.

Proceso y fechas para la recertificación de SNAP

Los beneficiarios reciben una notificación con aproximadamente un mes de anticipación antes del fin de su período activo de beneficios, generalmente con fecha límite alrededor del 30 de noviembre de 2025.

El proceso de recertificación se puede realizar en línea, por teléfono o en persona según las opciones de cada estado. El trámite consiste en completar un formulario de recertificación, asistir a una entrevista si es requerido, y enviar documentación que confirme información actualizada sobre el hogar, ingresos y gastos. Estados como Nueva York permiten realizar todo el proceso sin acudir presencialmente a la oficina de servicios sociales.

Jordan Blake, analista en políticas de asistencia social, indicó:

"La recertificación es un paso fundamental para garantizar que el apoyo alimentario llegue a quienes realmente lo necesitan en un sistema más eficiente y responsable", expresó Blake.

Nuevos requisitos laborales y consideraciones especiales

Para 2025, la normativa federal incluye nuevos requisitos laborales que obligan a algunos adultos beneficiarios deberán trabajar, participar en voluntariados o programas de capacitación para mantenerse elegibles.

Algunos beneficiarios mayores de 60 años o con discapacidad pueden ser exentos de ciertos requisitos, y algunos estados han adoptado procesos simplificados para estos grupos.

Pasos para la recertificación de SNAP en 2025

Los beneficiarios reciben un formulario de recertificación aproximadamente 45 días antes de que expire su período de certificación, con instrucciones claras para completarlo. El proceso incluye:

Completar, firmar y devolver el formulario antes de la fecha límite, normalmente el 30 de noviembre .

. Realizar una entrevista, que puede ser telefónica o presencial, si así lo requiere la agencia estatal.

Entregar documentación que confirme los ingresos, composición del hogar y cualquier cambio relevante.

La recertificación puede realizarse de manera presencial en las oficinas de servicios sociales locales, por correo, por fax, teléfono o en línea a través de los portales oficiales de cada estado.

Para preguntas o asistencia, los beneficiarios deben comunicarse con la agencia estatal de servicios sociales o el centro de atención telefónica designado.

Debe mantener actualizada la información y cumplir con los nuevos requisitos laborales, que exigen trabajo formal, voluntariado o formación para ciertos adultos, lo cual es vital para conservar estos beneficios.

