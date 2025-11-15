¡Renovación obligatoria! Trump exige reaplicación al SNAP: conoce los pasos para mantener tu beneficio

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno federal impondrá un requisito para que millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) reapliquen para mantener su acceso a los cupones alimenticios, según anunció la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. La medida tiene como objetivo declarado reducir el supuesto fraude dentro del programa.

La información fue extraída del portal web de Univision, que detalla el plan y las declaraciones de Rollins sobre la siguiente fase en la administración de SNAP.

Plan de reaplicación para beneficiarios de SNAP

A pesar de que los detalles específicos sobre cuándo y cómo se implementará esta reaplicación masiva no fueron precisados, Rollins indicó en una entrevista para Newsmax que buscarán controlar el uso del programa asegurando que solo personas que realmente dependan de estos beneficios puedan acceder a ellos.

Actualmente, los administradores estatales requieren que los participantes recertifiquen su situación cada seis meses, incluyendo su empleo e ingresos, pero esta nueva exigencia amplía la supervisión para todos los beneficiarios.

SNAP es un programa que beneficia a casi 42 millones de estadounidenses, entregando ayudas alimentarias a personas y familias de bajos ingresos mediante tarjetas prepagadas. Durante el año fiscal 2024, el programa demandó aproximadamente 100 millones de dólares.

La propuesta de reaplicación surge tras preocupaciones expresadas por funcionarios, incluido el presidente Donald Trump, sobre el costo y la gestión del programa. Según datos de 29 estados, hay cerca de 186,000 personas fallecidas que continúan recibiendo beneficios, lo que alimenta las alarmas sobre posibles irregularidades.

El programa exige que los hogares cumplan ciertos requisitos para la elegibilidad, como ingresos menores al 130% del umbral de pobreza y límites en los activos disponibles. Por ejemplo, para una familia de tres el ingreso mensual debe estar por debajo de $2,888 para calificar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube