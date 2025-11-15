¡SNAP suspendido! Conoce dónde se distribuirá comida gratuita en Texas: estará disponible en Thanksgiving

Suscríbete a nuestros canales

El acceso a comida gratuita para familias que reciben beneficios de SNAP en el norte de Texas ha sido reforzado por nuevas medidas y apoyos comunitarios.

El gobierno ha confirmado a los estados la distribución de fondos destinados a mantener el programa de asistencia alimentaria, algo que es vital para muchas familias de bajos ingresos. Esta información fue extraída del portal web de Telemundo Dallas.

Medidas de apoyo tras suspensión temporal de beneficios de SNAP

Varias organizaciones y negocios del norte de Texas han implementado acciones para asistir a las familias afectadas por la suspensión temporal de los pagos de SNAP.

Entre las ayudas se encuentran rifas de pavos, entregas comunitarias de despensas y eventos especiales con comida gratuita en diferentes localidades, incluyendo Dallas y Fort Worth. También hay bancos de comida con variadas fechas y lugares de distribución, que sustituyen las ayudas mientras se resuelven los pagos oficiales.

Las familias beneficiarias de SNAP pueden acudir a estos lugares en el norte de Texas en busca de comida gratuita y despensas:

Banco de Comida del Norte de Texas: diversidad de locaciones y eventos, incluyendo distribuciones para Acción de Gracias.

Banco de Comida del Condado Tarrant: con múltiples sucursales para acceso a alimentos.

Irving Cares: centro de distribución en 440 S Nursery Rd #101, Irving.

Dallas College Food Pantries: despensas los viernes sin requerir identificación, disponibles para estudiantes y comunidad.

Marquez Bakery: ofrece productos gratuitos a familias necesitadas en 1730 E Division St., Arlington.

Pizzería Biundo’s: pizzas gratuitas los martes para familias con tarjeta SNAP﻿ y niños, en 104 Second St, Venus.

Chicken Salad Chick: comidas gratuitas para niños, con varias sucursales en la región.

El Primo's: platillos gratuitos en 2300 Matlock Rd Suite #21, Mansfield.

Estas organizaciones operan con distintas reglas de acceso, algunas sin pedir documentos, mientras que otras requieren comprobante de domicilio, siempre buscando cubrir la demanda ante la suspensión o reducción temporal del programa SNAP﻿.

