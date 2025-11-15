Texas activa la distribución de pagos SNAP: ¿Cuántas personas se beneficiarán con la restitución del programa?

Suscríbete a nuestros canales

El fin del cierre del gobierno federal trajo por fin la reactivación de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Este fin de semana marca cuándo comienza la distribución de pagos de SNAP en Texas para alrededor de 3.5 millones de residentes.

La reactivación ocurre después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de ley de financiación. La firma del presidente Donald Trump permitió al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) restablecer de inmediato la ayuda alimentaria.

¿Cuánto se demora el pago SNAP en reflejarse en las cuentas?

Celia Cole, directora ejecutiva de Feeding Texas, confirmó que los depósitos tienen un plazo. Los fondos podrían tardar hasta tres días en reflejarse en las cuentas de los beneficiarios.

No obstante, Cole expresó su esperanza de que los tejanos vean sus beneficios antes de ese plazo. La noticia significa un alivio urgente para millones de hogares que se vieron afectados por la suspensión de los pagos.

¿Cómo afectó el cierre a los bancos de alimentos?

La presión sobre los bancos de alimentos del norte de Texas aumentó significativamente durante el cierre. Miles de trabajadores federales no remunerados se sumaron a las familias que dependen regularmente del SNAP.

Feeding Texas señaló que cerca de 1.5 millones de beneficiarios del SNAP no recibieron ningún pago o vieron sus beneficios reducidos. Esto forzó a las organizaciones preparar operativos extraordinarios para atender la emergencia.

¿Cómo celebran las familias la llegada de la ayuda?

La reactivación del programa aliviará la demanda acumulada sobre los programas de asistencia. Los bancos de alimentos del norte del estado aseguraron que el restablecimiento del SNAP reducirá la presión.

Familias vulnerables celebran el restablecimiento de la ayuda alimentaria. Este tipo de programas de asistencia les permite a muchos mantener a su familia para realizar las compras básicas de alimentos.

