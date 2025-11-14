¡Black Friday extendido! Amazon anuncia descuentos durante dos semanas: estos son los productos en oferta

Suscríbete a nuestros canales

El gigante del comercio electrónico, Amazon, confirmó su esperado evento de ahorros de Black Friday, el cual se extenderá durante casi dos semanas.

Las ofertas comenzarán el 20 de noviembre y concluirán el 1 de diciembre según informa The Sun. Este periodo de descuentos se alinea con las proyecciones de la Federación Nacional de Minoristas.

La federación indica que, aunque el gasto navideño total promedio bajará a $840.49 por persona, el desembolso específico en regalos aumentará a $627.93, haciendo que las rebajas sean un factor importante para los consumidores que cuidan su presupuesto.

Oportunidad para todos

Doug Herrington, director ejecutivo de Worldwide Amazon Stores, aseguró que la plataforma será el "lugar ideal para ahorrar" en estas fiestas.

Herrington destacó que ofrecerán descuentos en más de 35 categorías y que el objetivo de la compañía es "igualar o superar los precios de otros minoristas cada día".

Además, enfatizó la capacidad logística de Amazon, mencionando las entregas rápidas, incluido el servicio en el mismo día en más de 9,000 ciudades de EEUU, como un diferenciador clave para la temporada.

Ofertas

Entre las ofertas que ya anunció Amazon se encuentran:

55% en cafeteras Keurig K-Express.

55% en productos seleccionados para el hogar de Shark.

50% en Squishmallows.

50% en ciertos juegos de Nintendo.

50% en artículos de ropa de NAADAM.

50% en árboles de Navidad artificiales de National Tree Company y Fraser Hill Farm.

40% en la bicicleta estática NordicTrack Commercial Studio Cycle.

40% en decoración navideña de Lenox y Yankee Candle.

40% en adornos de Lenox.

20% en regalos de Hallmark.

Artículos para envolver regalos desde $3.

"Precios más bajos del año" en marcas como Bose, Kiehl's, PlayStation y LEGO.

Ofertas en la "Tienda Navideña" (con artículos exclusivos de Charlotte Tilbury, Hot Wheels y Fisher-Price).

Descuentos en el catálogo de regalos para niños (incluyendo sets de LEGO Star Wars y Creator).

El festival de descuentos también incluirá una oferta de cena de Acción de Gracias por $25, que proporciona un pavo Butterball, guarniciones y pastel para cinco personas.

Esta promoción entra a competir directamente con iniciativas similares de otros grandes minoristas. Walmart, por ejemplo, promociona un menú de Acción de Gracias que alimenta a 10 personas por menos de $40, intensificando la batalla por atraer a los consumidores durante la temporada festiva.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube