Nueva York: descubre los mejores servicios de telefonía para tu celular

Si estás en busca del servicio de telefonía celular más confiable en el área metropolitana, un nuevo informe revela que AT&T se destaca por ofrecer la mejor cobertura en el estado de Nueva York.

La compañía cubre un impresionante 85.6% del territorio neoyorquino, garantizando conectividad en las zonas más importantes.

De ese porcentaje, un notable 31.2% ofrece un servicio de calidad excelente, algo fundamental tanto para los residentes como para los visitantes de esta vibrante ciudad.

Verizon y T-Mobile lideran el camino en velocidad y valor

Mientras que AT&T se destaca por su amplia cobertura, otros competidores están haciendo olas con sus ofertas rápidas y atractivas.

Verizon Wireless se sitúa en un sólido segundo lugar en cobertura estatal con un 85.1%, además de liderar en velocidad promedio de sus redes 4G y 5G a nivel nacional.

Por otro lado, T-Mobile, aunque ocupa el tercer lugar en cobertura estatal con un 62.4%, se lleva la delantera en velocidades promedio de 5G.

También brilla por su extensa red 5G y sus planes con beneficios atractivos, como el Go5G Plus, que realmente llaman la atención de los consumidores que buscan valor y un rendimiento ultra-rápido.

¿Cuáles son los servicios de telefonía más demandados por los residentes de Nueva York

Los usuarios de telefonía celular en la Ciudad de Nueva York se encuentran ante una decisión importante: elegir entre la cobertura completa de AT&T (con planes como el Unlimited Extra EL), la velocidad y potencia del 5G de T-Mobile, o la confiabilidad que ofrece Verizon en áreas extensas.

Cada operador tiene planes ilimitados que brindan acceso a la tecnología 5G, así que depende del consumidor evaluar su ubicación, presupuesto y necesidades específicas de datos para encontrar la opción que mejor se adapte a ellos.

