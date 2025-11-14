¿Viajar en Acción de Gracias? Las ciudades más baratas y fiesteras de EEUU: plataforma revela ranking

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, se acerca una de las celebraciones más importantes del calendario, que viene acompañada con unos días de descanso.

Para quienes buscan escapar del ajetreo de cocinar y organizar este Acción de Gracias (Thanksgiving), o simplemente desean un cambio de aires durante el feriado, existen varias opciones de lugares ideales.

De acuerdo con Fox Live Now, una plataforma especializada en finanzas personales dedicó a analizar las opciones y reveló cuáles son las ciudades más aptas para una escapada de Acción de Gracias.

El método de evaluación viajera

Para elaborar este ranking, el sitio comparó las ciudades más pobladas de EEUU. Se consideraron cinco aspectos fundamentales:

¿Qué tan bien celebra la ciudad la ocasión? Se analizan las tradiciones y actividades propias del Día de Acción de Gracias.

La asequibilidad general de la ciudad para el viajero.

Qué tan fácil y seguro es moverse.

Se mide la disposición de la comunidad a dar y participar en actos de caridad.

El pronóstico del tiempo para el día de la celebración.

Cada uno de estos indicadores se desglosó en 18 categorías clave para obtener una puntuación final, siendo 100 el puntaje ideal para una celebración perfecta.

El podio de las mejores ciudades para visitar

San Antonio

La ciudad texana no solo presume de un ambiente muy festivo, con abundantes tiendas de decoración y lugares para visitar, sino que también ofrece un gran número de restaurantes de alta calidad. Además, es un paraíso para el bolsillo en esta fecha:

Sus cenas de Acción de Gracias se encuentran entre las más económicas del país. El clima es ideal, con una probabilidad de lluvia de apenas el 1%.

Atlanta: excelente calidad y accesibilidad

En el segundo puesto se ubica Atlanta, que brilla por la calidad de sus servicios y su espíritu solidario. La ciudad tiene una alta concentración de restaurantes premium y tiendas de decoración navideña por habitante.

Su aeropuerto se destaca por ser confiable; en noviembre pasado, solo un 12% de los vuelos sufrieron retrasos, una de las cifras más bajas del país. Además, la ciudad es reconocida por su generosidad, contando con numerosas organizaciones benéficas y con residentes que donan, en promedio, un 5.3% de sus ingresos a causas sociales.

Virginia Beach

La ciudad se posiciona como una de las más económicas para viajar, con el segundo costo más bajo para una habitación de hotel de 3 estrellas, llegando a encontrarse tarifas de tan solo $41 dólares.

Los 20 lugares más recomendados

San Antonio

Atlanta

Virginia Beach, Virginia

Dallas

Scottsdale, Arizona

Irving, Texas

Plano, Texas

Louisville, Kentucky

Las Vegas

Chesapeake, Virginia

Corpus Christi, Texas

Houston

Tulsa, Oklahoma

Cincinnati

Washington, D.C.

Austin, Texas

San Diego

Bostón

Ciudad de Nueva York

Miami

