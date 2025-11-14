¿Tienes una emergencia? Así puedes contactar a los Bomberos de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En casos de emergencia es muy importante tener a disposición los números de los bomberos para recibir una atención especializada más inmediata.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, compartió los números de contacto de todas sus estacioens en Caracas.

¿Tienes una emergencia en Caracas?

A través de su cuenta en Instagram, Palacios difundió los números telefónicos de las diferentes sedes de los CBC en la ciudad de Caracas.

De acuerdo con la información proporcionada, Palacios reitera que "los hombres y mujeres de azul y rojo, están prestos las 24 horas, los 365 días del año para atender cualquier eventualidad".

Números de los Bomberos de Caracas

Cuartel Central - Victoriano Jordán Pestano : 0212-545-45-45

: 0212-545-45-45 Estación - Parque Central : 0212-577-94-00

: 0212-577-94-00 Estación - Valle Abajo : 0212-693-26-38

: 0212-693-26-38 Estación - Brigada motorizada : 0212-681-54-02

: 0212-681-54-02 Estación - El Hatillo : 0212-963-77-76

: 0212-963-77-76 Estación - San Bernardino : 0212-577-92-09

: 0212-577-92-09 Estación - San José: 0212-861-52-13

0212-861-52-13 Estación - Macarao : 0212-433-57-34

: 0212-433-57-34 Estación - Caricuao : 0212-433-70-53

: 0212-433-70-53 Estación - Plaza Venezuela : 0212-793-64-57

: 0212-793-64-57 Estación - El Valle: 0212-672-01-75

