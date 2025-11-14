Fallo en el motor: Toyota hace un llamado urgente a los propietarios de este modelo de camioneta

Suscríbete a nuestros canales

Toyota ha anunciado la retirada de más de 126,000 vehículos involucrados en un problema mecánico en sus motores, tarea que responde a un hallazgo sobre residuos metálicos en componentes clave que pueden provocar fallos de encendido o apagados mientras el vehículo está en funcionamiento.

La información fue obtenida del portal web oficial de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y difundida por medios como CBS News.

La investigación identificó que restos del proceso de mecanizado no fueron eliminados correctamente durante la fabricación, lo que afecta principalmente a modelos recientes de las camionetas Toyota Tundra y los Lexus LX600 y GX550 fabricados entre los años 2022 y 2024.

La detección provino de inspecciones internas realizadas por Toyota y el seguimiento del ente regulador estadounidense NHTSA, lo que motivó la puesta en marcha del retiro.

Detalles de la campaña y modelos afectados

Los vehículos afectados corresponden a los modelos Toyota Tundra 2022-2024, Lexus LX600 2022-2024 y Lexus GX550 2024.

Toyota ha informado que comunicará a los propietarios vía correo a partir del 22 de diciembre de 2025, con instrucciones para llevar los vehículos a talleres autorizados donde se harán inspecciones y reparaciones sin costo alguno.

El proceso está supervisado por la NHTSA y desarrollará conforme se definen las soluciones técnicas específicas para cada lote.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube