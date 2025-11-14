¡Alerta de licencias en California! 17 000 inmigrantes pierden su permiso comercial: ¿Estás en la lista?

Suscríbete a nuestros canales

El estado de California revocará 17 000 licencias de conducir comerciales (CDL) pertenecientes a inmigrantes, tras una revisión que encontró una violación directa de la ley estatal.

Funcionarios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) descubrieron que las fechas de vencimiento de estas licencias superaban la fecha en que expiraba el estatus legal de residencia de los conductores.

La controversia sobre estas licencias, necesarias para operar vehículos pesados como camiones o autobuses, se intensificó recientemente. Esto tras un fatal accidente de tránsito que involucró a un camionero en situación irregular y que resultó en tres muertes.

Controversia

La medida generó una fuerte respuesta política. El secretario de Transporte, Sean Duffy, celebró la decisión como una "admisión" de que el estado actuó incorrectamente.

También advirtió que "esto es solo la punta del iceberg", prometiendo más presión sobre California según información de El Universo.

Por su parte, la oficina del gobernador Gavin Newsom defendió el proceso inicial, aclarando que, aunque las fechas de vencimiento eran erróneas, todos los conductores afectados contaban con autorizaciones de trabajo válidas del gobierno federal en el momento en que tramitaron las licencias.

