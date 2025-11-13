USCIS advierte a migrantes con green card: no salgas de EEUU sin conocer esta regla clave

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca la temporada alta de viajes de fin de año 2025, los residentes permanentes legales en Estados Unidos deben planificar con cautela sus salidas internacionales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advierte que una ausencia de 12 meses consecutivos o más puede interpretarse como un abandono de la residencia, poniendo en riesgo la green card según informa El Cronista.

¿Cómo evitarlo?

Para evitarlo, si se prevé un viaje largo (de uno a dos años), es importante tramitar un Permiso de Reingreso (Formulario I-131) antes de salir del país.

Si la ausencia supera los dos años, el permiso expira y se deberá solicitar una visa de residente que regresa (SB-1) en un consulado.

Incluso viajes más cortos, de seis meses o más, pueden tener implicaciones, ya que interrumpen la residencia continua necesaria para solicitar la ciudadanía estadounidense. (Para preservar esta continuidad, existe el Formulario N-470).

Excepciones

El USCIS aclara que los siguientes residentes no están obligados a solicitar un Permiso de Reingreso (I-131), incluso si permanecen fuera de EEUU por largos períodos, siempre que acompañen a un miembro de la familia en servicio oficial:

Cónyuges o hijos de miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Cónyuges o hijos de empleados civiles del gobierno de EE.UU. estacionados en el extranjero.

Recordatorio

Las autoridades migratorias enfatizan que todos los residentes deben demostrar su intención de vivir en EE.UU. manteniendo lazos fuertes, como un domicilio fijo, empleo y la declaración de impuestos.

Al regresar, los oficiales de CBP verificarán la Green Card y el pasaporte, y todo residente mayor de 18 años debe portar su tarjeta de residencia en todo momento.

