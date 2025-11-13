Temporada de seguros en EEUU: estos son los vehículos con las primas más baratas

Suscríbete a nuestros canales

El costo promedio del seguro de automóvil en Estados Unidos sigue subiendo, lo que convierte la prima anual en un aspecto clave a considerar al momento de comprar un vehículo.

Las aseguradoras establecen sus tarifas en función del historial de reclamos, los gastos de reparación, la seguridad y el valor del auto.

Para el 2025, los analistas de la industria han señalado que los modelos con precios de lista más accesibles y altos niveles de seguridad tienden a ofrecer primas más asequibles, reseña NerdWallet.

Los campeones del ahorro en primas de seguro: Sedanes y SUVs Compactos

Cuando se trata de vehículos que destacan en seguridad, los que reciben altas calificaciones del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) y tienen costos de reparación de colisiones bajos son los que encabezan la lista de las primas más asequibles.

Subaru Outback 2025: Este modelo es frecuentemente elogiado por su impresionante historial de seguridad y su sistema de asistencia al conductor EyeSight, lo que ayuda a que las aseguradoras lo vean como un riesgo más bajo.

Su popularidad en zonas rurales y suburbanas también juega un papel importante en mantener tarifas estables (Insure.com, 2025).

Honda CR-V 2025: Conocido por su fiabilidad y la facilidad para encontrar repuestos, el CR-V se asegura de que los costos de reparación se mantengan bajos.

Las aseguradoras valoran su bajo índice de reclamos por lesiones personales en comparación con otros SUVs compactos en el mercado, destaca ValuePenguin.

Toyota Highlander 2025: Aunque es un SUV más grande, el Highlander se destaca por sus bajos costos operativos a largo plazo y la durabilidad que caracteriza a Toyota.

Los datos de siniestralidad muestran que asegurar este modelo familiar es considerablemente más económico que otros SUVs y crossovers de tres filas, describe Forbes Advisor.

Nissan Versa 2025: Siguiendo con su reputación como uno de los vehículos nuevos más asequibles, el Versa también ofrece algunas de las tarifas de seguro más bajas en el mercado estadounidense.

Las compañías de seguros lo consideran un vehículo de menor valor y con menos probabilidades de fraude o robo, lo que ayuda a reducir la prima base, indica MoneyGeek.

Recomendaciones para reducir tu póliza de seguro de vehículos en Estados Unidos

Más allá de elegir el auto, los conductores deben tomar la iniciativa al negociar su seguro. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y las principales publicaciones financieras recomiendan algunas estrategias clave:

1. Aumenta tu deducible: Esta es la forma más sencilla de reducir tu prima. Considera elevar tu deducible a $1.000 o más.

Al hacerlo, asumes una mayor parte del riesgo, lo que podría ahorrarte hasta un 25% en la prima de la cobertura de colisión (Consumer Reports, 2025).

2. Consolida servicios: Agrupa tu seguro de auto con el de tu hogar o inquilino. Muchas de las grandes aseguradoras, como State Farm, Geico o Progressive, ofrecen descuentos significativos (a menudo entre el 10% y el 20%) cuando combinas varias pólizas con ellos (The Zebra, 2025).

3. Descuentos telemáticos: Únete a programas que monitorean tu conducción. Muchas compañías ahora ofrecen descuentos personalizados a los conductores que aceptan instalar un dispositivo o usar una aplicación que rastrea sus hábitos de manejo.

Conducir de manera segura se traduce directamente en primas más bajas, reseña J.D. Power, 2024.

Realizar una investigación exhaustiva y aplicar estas estrategias permite a los consumidores estadounidenses maximizar sus ahorros mientras mantienen una cobertura de calidad en 2025.

