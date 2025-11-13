San Francisco activa tarjeta CalFresh de emergencia: así cobras tu asistencia alimentaria en medio del cierre de gobierno

Suscríbete a nuestros canales

La Agencia de Servicios Humanos de San Francisco (SFHSA) ha puesto en marcha recientemente el Programa de Tarjeta de Comestibles de Emergencia CalFresh en San Francisco, California.

Esta iniciativa es fundamental para ayudar a las familias a enfrentar el estrés financiero y asegurar que tengan acceso a alimentos saludables.

A través de este programa, se ofrece una tarjeta prepagada de un solo uso, lo que realmente mejora la capacidad de compra de alimentos para quienes la reciben.

¿Quiénes son los beneficiarios de la ayuda y cuánto dinero reciben a través de la Tarjeta de Alimentos de Emergencia de CalFresh?

La asistencia económica está destinada únicamente a los hogares que ya reciben beneficios de CalFresh en San Francisco.

No se aceptan nuevas solicitudes de personas que no son beneficiarias de CalFresh.

La cantidad que se carga en la tarjeta varía según el hogar. La SFHSA determina el monto basándose en el promedio de beneficios de CalFresh que reciben hogares de un tamaño similar.

Los beneficiarios reciben este apoyo en forma de una tarjeta prepagada, que se entrega de una sola vez para la compra de alimentos.

Esta tarjeta se puede utilizar en supermercados y mercados que aceptan EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios).

¿Cómo acceden los beneficiarios a la Tarjeta de Alimentos de Emergencia de CalFresh en San Francisco?

SFHSA identifica automáticamente a los hogares elegibles que ya reciben CalFresh. Los beneficiarios no necesitan realizar ninguna solicitud adicional para recibir este apoyo de emergencia.

Recepción de carta: Los hogares elegibles reciben una carta oficial de SFHSA.

Activación de fondos: La carta incluye instrucciones detalladas y un código de activación único para reclamar los fondos.

Tarjeta virtual o física: Los clientes pueden optar por activar su tarjeta virtualmente para acceso inmediato a los fondos, o solicitar una tarjeta física por correo, la cual llega en aproximadamente cinco a siete días hábiles.

¿Hasta cuándo estará vigente este programa?

El Programa de Tarjeta de Comestibles de Emergencia de CalFresh es una iniciativa única diseñada para ayudar a enfrentar problemas específicos, como los retrasos en la restauración de los beneficios regulares.

Aunque el programa habitual de CalFresh sigue funcionando de manera continua, la tarjeta de emergencia ofrece un apoyo temporal.

Las comunicaciones de SFHSA, como las que se enviaron en la primera semana de noviembre, indican que los beneficiarios de CalFresh podrán acceder a esta ayuda a finales del mes de elegibilidad.

“Los beneficios de CalFresh de noviembre se han restablecido por completo. El Programa de Tarjeta de Alimentos de Emergencia seguirá estando disponible para los beneficiarios de CalFresh de San Francisco para una tarjeta de alimentos prepagada de emergencia por única vez”, se lee en la página web oficial de la SFHSA.

Se aconseja a los beneficiarios en San Francisco que revisen su correo y consulten las últimas actualizaciones en el sitio web oficial para obtener información precisa sobre cómo activar su tarjeta.

