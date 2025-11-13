¡Nuevo paraiso americano! La ciudad que supera a Nueva York y Los Ángeles: estudio confirma que ofrece la mejor calidad de vida

Suscríbete a nuestros canales

En la búsqueda de un estilo de vida más equilibrado y accesible, una pequeña ciudad de EEUU, es coronada como el destino más codiciado para quienes planean una mudanza.

De acuerdo con un reciente estudio de la firma MRI Software, y destacado por medios como el New York Post, los estadounidenses están dejando atrás el alto costo y el frenesí de las grandes metrópolis, optando por comunidades que prometen seguridad, trabajo y tranquilidad.

Este fenómeno de migración subraya una tendencia clave: la calidad de vida se impone al prestigio metropolitano.

¿Cuál es la mejor ciudad para vivir en EEUU?

Nashua, Nuevo Hampshire, que se encuentra a menos de hora y media de Boston, ofrece un entorno pintoresco, característico del estilo de Nueva Inglaterra.

Sin embargo, el principal atractivo de Nashua, con una población de apenas 91.000 habitantes, reside en su sólido mercado laboral. Los datos recopilados por Indeed.com informan que cuenta con más de 66.000 ofertas de trabajo disponibles en la zona.

Esto se traduce en una de las mejores tasas de empleo por residente, con casi un puesto de trabajo por cada persona que vive allí. Esta abundancia de oportunidades laborales minimiza la incertidumbre para quienes se establecen en la región.

Seguridad y ambiente costero

El estudio le otorgó la puntuación más alta en seguridad del ranking, con 73 puntos sobre 100, un factor crucial para familias y nuevos residentes.

A esto se suma su encanto costero, un entorno de estilo Nueva Inglaterra que, combinado con su relativa cercanía a centros urbanos mayores, ofrece una excelente calidad de vida sin la necesidad de enfrentar el tráfico y los precios elevados de Boston.

Aurora: el mejor suburbio para trabajar

El segundo lugar del listado es para Aurora, Illinois, un suburbio de Chicago. Esta ciudad destaca por ofrecer la mayor cantidad de oportunidades laborales de todo el top 5, con más de 68.000 empleos disponibles.

Además, logra una combinación ganadora al ofrecer costos de vida más bajos y la conveniencia de estar a solo una hora de viaje de Chicago, permitiendo a sus residentes acceder a los beneficios de una gran ciudad sin sufrir su ritmo acelerado.

Top 5: vivienda y crecimiento

El tercer puesto lo ocupa Cleveland, Ohio, que se distingue por su mercado inmobiliario accesible y un centro urbano en plena revitalización.

Cerrando los primeros cinco lugares se encuentran Dover, Delaware, en la cuarta posición, y Salt Lake City, Utah, que completa el listado. Estos resultados reflejan una clara preferencia por ciudades que ofrezcan una mejor relación entre costo de vida y oportunidades.

La tendencia: buscar equilibrio

El informe de MRI Software confirma que la población estadounidense está redefiniendo sus prioridades residenciales.

La huida de metrópolis históricamente populares como Los Ángeles o Nueva York está impulsada por la búsqueda de un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral, así como por entornos más seguros y económicos.

Las ciudades pequeñas con fuertes economías locales y un alto nivel de seguridad son ahora las más atractivas para el nuevo residente.

