Partida nacimiento en línea: ¿es válida para realizar trámites dentro y fuera del país?

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) ha lanzado una nueva funcionalidad digital que permite a los ciudadanos venezolanos obtener su partida de nacimiento directamente desde su sitio web oficial. Esta iniciativa busca modernizar y acelerar la gestión de documentos fundamentales.

La herramienta está disponible para todos los venezolanos, independientemente de si se encuentran dentro o fuera del país. Esta novedad tecnológica elimina las limitaciones geográficas y reduce significativamente los tiempos de espera para la obtención del documento.

Este documento digitalizado es necesario para agilizar una variedad de procesos, incluyendo trámites legales, académicos y migratorios. El objetivo principal es optimizar el acceso a la documentación esencial para todos los usuarios.

Compatibilidad internacional del documento

Una de las características más importantes de este documento digital, según el Saren, es su plena compatibilidad con la apostilla de La Haya. Esta validación es clave para garantizar que el certificado de nacimiento tenga validez y pueda ser utilizado en cualquier diligencia de carácter internacional.

El organismo enfatizó que esta solución digital es parte de un esfuerzo continuo por implementar soluciones tecnológicas que simplifiquen y faciliten la obtención de documentos esenciales a la población.

¿Cuáles son los pases para solicitarla?

Ingresar al portal oficial del Saren (www.saren.gob.ve). Crear una cuenta en la plataforma digital. Seleccionar la opción “Registro Principal” y, a continuación, “Copias Certificadas”. Completar la información requerida y adjuntar copias escaneadas de la cédula de identidad y de la partida de nacimiento.

Una vez finalizado el registro de datos, el sistema requerirá el pago del arancel correspondiente, el cual debe realizarse mediante el Banco de Venezuela. Cumplido este requisito, el usuario podrá descargar su partida de nacimiento en formato digital.

