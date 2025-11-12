Seguro Social pagará $3 000 a algunos jubilados: sepa quiénes aplican

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) se prepara para emitir la segunda ronda de pagos de jubilación de noviembre la próxima semana según informa La Opinión.

Millones de beneficiarios que se retiraron después de mayo de 1997 deben estar atentos al calendario ya que este próximo miércoles 19, la agencia distribuirá los fondos a los jubilados.

El pago será para los nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes. Siguiendo el cronograma oficial, la última tanda de pagos del mes está programada para el miércoles 26 de noviembre, destinada a los nacidos entre el día 21 y el 31.

Montos

Los montos que reciben los beneficiarios presentan diferencias significativas, dependiendo directamente de la edad en que decidieron iniciar su retiro.

La edad de jubilación es un factor determinante en el cálculo: aquellos que se retiraron temprano, a los 62 años, pueden recibir cerca de $2 000, lo que refleja una penalización de hasta el 30 % en sus beneficios.

En cambio, quienes esperaron a la edad plena (65 años) obtienen alrededor de $3 000, y los que retrasaron su solicitud hasta los 70 años pueden alcanzar cifras cercanas a los $5 000 mensuales, asegurando así un ingreso mensual mucho mayor.

