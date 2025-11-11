¿Buscas empleo en EEUU? USPS busca trabajadores para diferentes áreas: estos son los cargos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) abre ofertas de empleo para una variedad de puestos que pueden adaptarse a diferentes necesidades laborales.

Con opciones de empleo que abarcan desde tiempo completo hasta posiciones estacionales, USPS ofrece salarios competitivos y beneficios legales.

Además, el proceso de solicitud es gratuito y no se requiere pagar tarifas por exámenes de empleo, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral.

Cargos

Mantenimiento:

Técnico electrónico

Mecánico de mantenimiento de equipos de procesamiento de correo (MPE)

Mecánico de mantenimiento

Obrero de custodia

Conductores y automoción:

Operador de vehículo motorizado

Operadores de tractocamiones

Técnico automotriz

Técnico automotriz principal

Ventas y servicio:

Asociado de Ventas y Servicios/Distribución de PSE

Entrega:

Asistente de transporte urbano

Asociado de transporte rural

Asistente de cartero rural

Clasificación y manipulación:

Asistente de manejo de correo

Empleado de procesamiento de correo de PSE

Con la posibilidad de solicitar empleos directamente en el sitio oficial de USPS y la publicación de nuevas vacantes cada semana, esta es una excelente oportunidad para quienes buscan empleo en un entorno estable y con beneficios.

Para postularse a las ofertas acceda : https://about.usps.com/careers/welcome.htm

