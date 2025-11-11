Empleo

¿Buscas empleo en EEUU? USPS busca trabajadores para diferentes áreas: estos son los cargos

Para postularse debe enviar la solicitud de empleo directamente en el sitio oficial de USPS
 

Por Brian Segura
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 08:00 pm

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) abre ofertas de empleo para una variedad de puestos que pueden adaptarse a diferentes necesidades laborales. 

Con opciones de empleo que abarcan desde tiempo completo hasta posiciones estacionales, USPS ofrece salarios competitivos y beneficios legales. 

Además, el proceso de solicitud es gratuito y no se requiere pagar tarifas por exámenes de empleo, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral.

Cargos

Mantenimiento:

  • Técnico electrónico
  • Mecánico de mantenimiento de equipos de procesamiento de correo (MPE)
  • Mecánico de mantenimiento
  • Obrero de custodia

Conductores y automoción:

  • Operador de vehículo motorizado
  • Operadores de tractocamiones
  • Técnico automotriz
  • Técnico automotriz principal

Ventas y servicio:

  • Asociado de Ventas y Servicios/Distribución de PSE

Entrega:

  • Asistente de transporte urbano
  • Asociado de transporte rural
  • Asistente de cartero rural

Clasificación y manipulación:

  • Asistente de manejo de correo
  • Empleado de procesamiento de correo de PSE

Con la posibilidad de solicitar empleos directamente en el sitio oficial de USPS y la publicación de nuevas vacantes cada semana, esta es una excelente oportunidad para quienes buscan empleo en un entorno estable y con beneficios. 

Para postularse a las ofertas acceda : https://about.usps.com/careers/welcome.htm

