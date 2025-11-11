¿Buscas empleo en EEUU? USPS busca trabajadores para diferentes áreas: estos son los cargos

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) abre ofertas de empleo para una variedad de puestos que pueden adaptarse a diferentes necesidades laborales.
Con opciones de empleo que abarcan desde tiempo completo hasta posiciones estacionales, USPS ofrece salarios competitivos y beneficios legales.
Además, el proceso de solicitud es gratuito y no se requiere pagar tarifas por exámenes de empleo, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral.
Cargos
Mantenimiento:
- Técnico electrónico
- Mecánico de mantenimiento de equipos de procesamiento de correo (MPE)
- Mecánico de mantenimiento
- Obrero de custodia
Conductores y automoción:
- Operador de vehículo motorizado
- Operadores de tractocamiones
- Técnico automotriz
- Técnico automotriz principal
Ventas y servicio:
- Asociado de Ventas y Servicios/Distribución de PSE
Entrega:
- Asistente de transporte urbano
- Asociado de transporte rural
- Asistente de cartero rural
Clasificación y manipulación:
- Asistente de manejo de correo
- Empleado de procesamiento de correo de PSE
Con la posibilidad de solicitar empleos directamente en el sitio oficial de USPS y la publicación de nuevas vacantes cada semana, esta es una excelente oportunidad para quienes buscan empleo en un entorno estable y con beneficios.
Para postularse a las ofertas acceda : https://about.usps.com/careers/welcome.htm
