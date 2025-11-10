Cierre de gobierno EEUU: Trump exhorta a los controladores aéreos a retomar actividades bajo fuerte amenaza

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una crisis sin precedentes en el transporte aéreo de Estados Unidos, el presidente Donald Trump exigió este lunes el regreso inmediato de los controladores aéreos a sus puestos de trabajo.

En un mensaje directo a través de sus redes sociales, Trump advirtió que aquellos que no cumplan con esta orden enfrentarán una importante reducción de su salario.

Antecedentes

Esta declaración se produce tras 41 días de cierre del gobierno federal, durante los cuales miles de empleados públicos están sin recibir su sueldo. Esto contribuye a una alarmante escasez de personal en la Administración Federal de Aviación (FAA).

La falta de controladores ha llevado a la cancelación de más de 1,660 vuelos y a más de 3,300 retrasos en solo un día, convirtiendo el domingo en el peor día de interrupciones aéreas desde el inicio del cierre.

Acciones

La FAA comenzó a implementar recortes progresivos en los vuelos diarios, con una reducción inicial del 4 % que podría llegar al 10 % antes del 14 de noviembre.

Esta situación se complica aún más con la llegada de una tormenta invernal en Chicago, que exacerba los problemas de tráfico aéreo.

A pesar de que el Senado aprobó un proyecto de ley para poner fin a la parálisis federal, la incertidumbre persiste, y expertos advierten que el impacto económico podría superar los mil millones de dólares si el cierre continúa.



