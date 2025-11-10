Los Ángeles lanza fuerte advertencia: ¿Por qué el kratom está causando muertes y retiros masivos?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ordenó a los comerciantes suspender de inmediato la venta y retirar de sus estantes cualquier producto que contenga kratom o su derivado sintético 7-hidroximitraginina (7-OH), debido a su relación con varias muertes recientes por sobredosis en el condado.

Las autoridades sanitarias advirtieron que estos productos son ilegales y potencialmente mortales, y anunciaron que iniciarán inspecciones la próxima semana para garantizar su cumplimiento.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el kratom y el 7-OH no están aprobados como medicamentos, suplementos dietéticos ni aditivos alimentarios.

Las autoridades confirmaron que su venta es ilegal en cualquier presentación, incluyendo tabletas, gomitas, extractos líquidos y mezclas para bebidas.

Productos peligrosos y medidas de control

El Departamento de Salud Pública señaló que los inspectores visitarán estancos, gasolineras y tiendas donde suelen venderse estos productos.

Si se detectan, serán etiquetados con una marca roja y deberán retirarse de inmediato. El incumplimiento podría acarrear multas, confiscación y destrucción de la mercancía.

Seis muertes recientes en el condado de Los Ángeles, entre personas de 18 y 40 años, fueron vinculadas al consumo de productos con 7-OH. El Dr. Muntu Davis, director de salud del condado, advirtió que estos compuestos “se venden como remedios naturales, pero son ilegales e inseguros”.

Explicó que, en dosis bajas, actúan como estimulantes y en dosis altas, como opioides, lo que puede causar depresión respiratoria y la muerte.

Recomendaciones y ayuda disponible

Las autoridades recomiendan evitar por completo cualquier producto con kratom o 7-OH. A quienes los consumen, se les insta a no hacerlo solos, evitar combinarlos con alcohol o medicamentos, y portar naloxona, fármaco que puede revertir una sobredosis.

El Departamento de Salud Pública puso a disposición líneas de ayuda y recursos en línea, como RecoverLA.org, SUDHelpLA.org y el número (800) 854-7771, para orientación, tratamiento y prevención del abuso de sustancias.

