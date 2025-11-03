Celebración

Calles cerradas en Los Ángeles para recibir a los Dodgers: precio de los boletos en Metro para llegar al desfile

La alcaldesa Karen Bass anima a los fanáticos a planificar con anticipación y celebrar de manera responsable

Por Maria Isabel Rangel
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 09:25 am
La ciudad de Los Ángeles se prepara para recibir a los campeones de la Serie Mundial 2025 con un desfile de celebración para Dodgers.

A las 11 de la mañana se reunirán los amantes del béisbol para festejar el segundo campeonato seguido de los Dodgers, algo que no pasaba desde hace 25 años cuando los Yankees de Nueva York se llevaron el título de la temporada del 98, 99 y del 2000.

¿Cómo celebrarán a Los Ángeles Dodgers?

En el centro de la ciudad se llevará a cabo un desfile con acceso libre para todos los fanáticos, seguido de un evento especial con boleto en el Dodger Stadium. 

El desfile comenzará en Temple Street y Broadway, recorriendo varias calles del centro antes de finalizar en 5th Street. 

Es importante tener en cuenta que habrá cierres de calles a lo largo de esta ruta, por lo que se recomienda el uso del transporte público para facilitar el acceso a las festividades.

¿Cómo llegar al desfile?

Debido a que varias calles estarán cerradas, se recomienda usar el transporte público para participar en el desfile. 

Por su parte, el Metro ofrece varias líneas de tren con estaciones cercanas al recorrido del desfile, como Union Station, Little Tokyo/Arts District y Pershing Square. 

Cabe destacar que los boletos de Metro cuestan $ 1.75 por viaje sencillo y $ 3.50 por ida y vuelta; niños menores de 6 años viajan gratis con un adulto.

La alcaldesa Karen Bass anima a los fanáticos a planificar con anticipación y celebrar de manera responsable.

Quienes cuenten con su boleto para la celebración en el Dodger Stadium podrán viajar en el Dodger Stadium Express, que comenzará a operar desde Union Station y South Bay a partir de las 8:30 am para llevar a los asistentes al estadio. 

