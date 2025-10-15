Gana el premio mayor del Powerball y ahora compra viviendas quemadas en Los Ángeles: ¿por qué?

Suscríbete a nuestros canales

El ganador del mayor premio en la historia del Powerball, Edwin Castro, invierte millones de dólares en la reconstrucción de Altadena, su ciudad natal, tras la devastación del incendio Eaton, según detalla La Opinión.

Castro, quien obtuvo un récord de $2 040 millones de dólares en noviembre de 2022 y optó por un pago único en efectivo de $997 6 millones, concentra su fortuna en la adquisición y desarrollo de propiedades residenciales.

Según informes del Wall Street Journal, el hispano compró cerca de 15 lotes destruidos por el incendio forestal de enero de 2025, invirtiendo aproximadamente $10 millones de dólares y convirtiéndose en uno de los mayores propietarios privados de tierras en la comunidad.

Planes

Castro planifica construir y vender viviendas unifamiliares, priorizando familias que deseen establecerse a largo plazo en Altadena, en lugar de vender a inversionistas.

El incendio Eaton, que se inició el 7 de enero de 2025 y se propagó rápidamente debido a los intensos vientos de Santa Ana, destruyó más de 14 000 acres y 9 300 estructuras, dejando 17 víctimas civiles confirmadas en la zona, según el reporte de CAL FIRE.

El millonario, con un proyecto arquitectónico en curso para las dos primeras residencias, declaró que el margen de beneficio no será desorbitado, pero enfatizó que no construye las casas solo para regalarlas.

Castro no tiene planes de comprar más lotes dañados, asegurando que un proyecto de 10 años requiere demasiado trabajo y representa una parte importante de su vida.

