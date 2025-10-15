Esta ciudad de EEUU puede perder la sede del Mundial 2026: alertas con la amenaza de Trump

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump volvió a generar controversia al advertir que podría retirar los partidos del Mundial 2026 programados en Boston, una de las 11 sedes estadounidenses del torneo que compartirá con México y Canadá.

El mandatario expresó su descontento con la gestión de la alcaldesa Michelle Wu, a quien acusó de permitir que “partes de la ciudad sean tomadas” durante los recientes disturbios.

Choque político con Boston y amenaza a la FIFA

Las declaraciones ocurrieron durante una reunión con el presidente argentino, Javier Milei, cuando un periodista le preguntó si la situación en las calles podría afectar la organización del Mundial.

Trump respondió que los encuentros previstos en el Gillette Stadium de Foxborough —ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de Boston— podrían ser trasladados si considera que la ciudad no ofrece condiciones seguras.

“Su alcaldesa no es buena... es de izquierda radical, y se están apoderando de partes de Boston”, señaló Trump, quien añadió que contactaría al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar el cambio de sede. “Infantino lo haría, no le gustaría, pero lo haría con facilidad”, aseguró.

Impacto político y límites legales

El mandatario también mencionó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, advirtiendo que podría moverlos si la ciudad “no está bien preparada”.

La advertencia llega tras un año de tensiones en varias urbes estadounidenses por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que provocaron protestas en junio pasado.

Según la agencia AP, las 11 sedes de Estados Unidos, junto con las de México y Canadá, tienen contratos con la FIFA que complican cualquier cambio.

Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, recordó recientemente que “las decisiones sobre el torneo pertenecen exclusivamente a la FIFA”.

Atlanta, Miami, Los Ángeles y Nueva Jersey figuran entre las principales ciudades anfitrionas, mientras Boston aún se prepara para recibir miles de fanáticos en 2026.

