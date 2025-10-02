Este será el balón oficial del Mundial 2026: conoce los detalles de “TRIONDA”

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande y ambicioso de la historia, ya tiene a su protagonista esférico. En un evento global, la FIFA y Adidas revelaron el balón oficial del campeonato, bautizado como “TRIONDA”, un esférico que encapsula la unión de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El nombre Trionda es un homenaje a los anfitriones. Proviene de la unión de “Tri”, por los tres países (México, Estados Unidos y Canadá), y “Onda”, que simboliza la ola cultural y el dinamismo del fútbol que unirá a las naciones.

El diseño del balón es un reflejo de esta alianza. Mantiene una base blanca e incorpora vibrantes patrones en verde, rojo y azul, haciendo referencias directas a las banderas y símbolos nacionales de los tres países.

Más allá de la estética, Trionda es una herramienta tecnológica avanzada. El balón integra un sensor de movimiento de alta precisión que se comunica en tiempo real con el sistema de videoarbitraje (VAR).

Esta tecnología es crucial, ya que permite a los árbitros y al VAR detectar cada toque de balón con exactitud. Esto acelera las decisiones de fuera de juego semiautomático y disipa controversias en jugadas rápidas.

Fabricado por Adidas, Trionda será el sucesor del Al Rihla, utilizado en Qatar 2022. Está diseñado con una estructura de paneles reducida, lo que busca una trayectoria de vuelo más precisa y consistente para los jugadores.

