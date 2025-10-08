¡Emocionante! Estos son los artistas que interpretarán el tema “Somos Más” para la Copa Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Telemundo ha reunido a una reconocidas estrellas latinas para crear el himno de su cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Junto al colombiano Carlos Vives, la canción "Somos Más" contará con las voces de la argentina Emilia, el puertorriqueño Wisin y el mexicano-estadounidense Xavi.

Este cuartel de artistas unen sus talentos para una canción que, según Telemundo, "transmite un mensaje poderoso de unidad, orgullo y conexión global a través del fútbol". El estreno oficial del tema y su primera interpretación en vivo será en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina, que se transmitirá en vivo el jueves 23 de octubre.

Un mensaje que trasciende el deporte

Francisco Suarez, Vicepresidente Ejecutivo de Horario Estelar de No Ficción y Especiales de Telemundo ha descrito la canción como "una celebración". La letra de la canción invita a los aficionados a vestir los colores de su equipo, alzar la voz y celebrar juntos, haciendo del coro "Cada vez, somos más".

Para Joaquin Duro, Vicepresidente Ejecutivo de Deportes de Telemundo, "este himno es un tributo al espíritu global del fútbol y las comunidades a las que servimos". La colaboración refleja el mensaje unificador "We Are 26" de la Copa Mundial, utilizando una fusión de géneros e instrumentos latinos para crear un sonido único que servirá como banda sonora de la cobertura del torneo.

Antes del estreno: La Semana de la Música Latina

Como adelanto al lanzamiento de la canción, los cuatro artistas participarán en una conversación especial durante la Semana de la Música Latina de Billboard en Miami. Este evento tendrá lugar el martes 22 de octubre, un día antes de la gala de premios.

En este encuentro, Vives, Emilia, Wisin y Xavi hablarán por primera vez sobre el proceso de creación de "Somos Más" y compartirán su perspectiva sobre la importancia de la Copa Mundial, ofreciendo a los fans un vistazo detrás de cámaras de este proyecto musical.

