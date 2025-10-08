¿Se viene la reconciliación? así fue el reencuentro entre Jennifer Lopez y Ben Affleck tras su divorcio

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 7 de octubre de 2025, Jennifer Lopez y Ben Affleck asistieron juntos al estreno de Kiss of the Spider Woman en Nueva York, su primera aparición pública como expareja desde que finalizaron su divorcio en enero de este año . Durante el evento, ambos demostraron una actitud cordial y respetuosa: posaron con sonrisas, compartieron momentos de complicidad —como cuando Affleck le susurró al oído a Lopez— y recorrieron la alfombra roja con naturalidad, incluso con el brazo de él alrededor de su cintura en algunos instantes .

La apariencia de ambos reflejó la importancia del evento. Lopez lució un vestido verde o marrón con transparencias y detalles florales de Harris Reed, que incluía una estructura escultural en la cintura que evocaba las patas de una araña, en clara alusión a su personaje . Affleck, por su parte, vistió un traje azul marino con camisa blanca, un estilo clásico y discreto .

Reconocimiento mutuo en el ámbito laboral

El evento sirvió para que ambos artistas destacaran su colaboración profesional. Lopez agradeció públicamente a Affleck durante su discurso antes de la proyección: "Gracias, Ben, esta película no se habría hecho sin Ben ni sin Artist Equity" . En una entrevista para Today, la artista reiteró que Affleck fue clave para que el proyecto se concretara, reconociendo su apoyo financiero y organizativo .

Affleck, a su vez, elogió el talento de su exesposa en declaraciones a Entertainment Tonight y Extra TV: "Jennifer está en el papel para el que nació; está increíble en la película" . Destacó que este rol le permitía mostrar todas sus facetas como artista y que era el tipo de personaje con el que siempre había soñado .

Un divorcio que impulsó cambios personales

El reencuentro se produce en un momento en el que ambos han empezado a hablar públicamente sobre su separación. En una entrevista reciente con CBS News Sunday Morning, Lopez describió el divorcio como "lo mejor que me pudo haber pasado" , ya que le permitió crecer y gaining mayor autoconciencia . Reconoció que, durante el rodaje de la película, vivió una etapa contrastante: mientras era feliz en el set, al regresar a casa enfrentaba dificultades en su relación .

Affleck, por su parte, había abordado el tema en una entrevista con GQ en marzo, restándole dramatismo al afirmar que la separación fue un proceso "sin escándalos" y que la realidad detrás de ella era "más ordinaria de lo que la gente quisiera creer" .

Trasfondos de Kiss of the Spider Woman

Kiss of the Spider Woman es una adaptación cinematográfica del musical homónimo de Broadway, que a su vez se basa en la novela de 1976 del argentino Manuel Puig . La cinta, dirigida por Bill Condon, está protagonizada por Lopez en el papel de Ingrid Luna, también conocida como la Spider Woman, una diva del cine clásico .

La trama gira en torno a dos prisioneros —interpretados por Diego Luna y Tonatiuh— que comparten celda y crean un vínculo al recrear la trama de una película musical protagonizada por el personaje de Lopez . La película, que se estrenará en cines estadounidenses el 10 de octubre de 2025, fue coproducida por Artist Equity, la compañía de Affleck y Matt Damon .

Este reencuentro entre Lopez y Affleck demuestra que, más allá del fin de su relación romántica, han logrado mantener una dinámica de apoyo profesional y respeto mutuo, cerrando así un capítulo personal mientras inician uno nuevo como colegas en la industria del entretenimiento.

