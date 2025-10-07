¡Increíble! La sorpresiva declaración de Trump sobre Bad Bunny y el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista telefónica en vivo con el presentador de NewsMax Greg Kelly, el presidente Donald Trump respondió al anuncio de que Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. "Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué están haciendo esto. Es una locura", declaró el mandatario.

Trump dirigió sus críticas hacia Roc Nation y Jay-Z, responsables de ayudar en la selección del artista para el espectáculo anual. "Y luego culpan a algún promotor que contrataron para seleccionar el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo", añadió durante la conversación.

La relevancia global de Bad Bunny

Contrastando con las declaraciones de Trump, Bad Bunny se mantiene como uno de los artistas más influyentes a nivel global. El puertorriqueño ha acumulado aproximadamente 80 millones de oyentes mensuales en Spotify a lo largo de su carrera, posicionándolo como el duodécimo artista más reproducido en la plataforma.

Entre 2020 y 2022, el cantante fue el artista más escuchado en Spotify globalmente, siendo destronado solo por Taylor Swift en 2023 y 2024. Su histórica residencia de 31 fechas "No Me Quiero Ir de Aquí" en el Coliseo de Puerto Rico rompió récords de ventas para el recinto, y la transmisión de su último show se convirtió en el livestream más visto en la historia de Amazon Prime.

El contexto de la polémica

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de crecientes críticas hacia Bad Bunny desde sectores conservadores. Corey Lewandowski, exjefe de campaña del presidente, había calificado previamente la elección como "vergonzosa" y afirmó que el artista "parece odiar tanto a Estados Unidos", a pesar de que Puerto Rico es territorio estadounidense.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó posteriormente que agentes de ICE estarían presentes durante el Super Bowl, luego de que Lewandowski sugiriera su despliegue en el evento.

La respuesta de Bad Bunny

El cantante respondió a las críticas durante su monólogo como anfitrión del estreno de temporada de Saturday Night Live. "Voy a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y estoy muy feliz. Creo que todos están felices por esto - incluso Fox News", bromeó el artista.

Bad Bunny compartió un mensaje en español sobre la importancia de representar a su comunidad en el Super Bowl, agregando al final: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender". La respuesta del artista refleja su postura frente a los cuestionamientos sobre el uso del español en su presentación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube