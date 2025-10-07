¿Quién logró cantar desde lo más alto del Empire State? Un momento histórico que iluminó Nueva York de amarillo, azul y rojo

Suscríbete a nuestros canales

El cielo de Nueva York se tiñó de color y ritmo cuando, por primera vez en la historia, uno de los monumentos más reconocidos del planeta se transformó en un escenario musical. Desde la terraza del piso 86 del Empire State Building, una voz latina retumbó entre los rascacielos para marcar un antes y un después en la cultura pop.

El evento, transmitido al mundo entero, no fue un simple concierto: fue una declaración de identidad y orgullo. La icónica torre se iluminó con los colores amarillo, azul y rojo, un gesto que no pasó desapercibido. Miles de espectadores, tanto en la ciudad como a través de las redes, presenciaron cómo Nueva York se rendía ante una nueva bandera musical.

El artista que conquistó el cielo

El protagonista de esta hazaña fue Maluma, el colombiano que ha convertido su carrera en una sucesión de hitos internacionales. En esta ocasión, el artista no solo presentó un espectáculo inédito, sino que lo hizo como embajador de la fragancia “Boss Bottled Beyond”, de la prestigiosa marca BOSS, combinando elegancia, innovación y latinidad en una sola noche.

El concierto reunió algunos de sus éxitos más reconocidos, como Hawái, Felices los 4, Chantaje y Corazón. Pero más allá de la música, el momento tuvo un trasfondo emocional: Maluma expresó su orgullo por representar a Colombia desde un lugar tan simbólico y dedicó el show “a todos los soñadores que creen en lo imposible”.

El Empire State, iluminado con los colores de su país, se convirtió en el escenario perfecto para sellar un sueño que parecía inalcanzable: llevar el reguetón literalmente hasta las alturas.

Orgullo colombiano y eco global

Lo que ocurrió en esa noche va mucho más allá del espectáculo. El evento coincidió con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, lo que lo convirtió en una celebración de toda una comunidad. La imagen del edificio más famoso del mundo brillando con los colores de Colombia fue compartida miles de veces, generando una ola de emoción entre los fanáticos latinos y la prensa internacional.

Para muchos, el momento simbolizó cómo la música latina ha trascendido fronteras, idiomas y prejuicios. Ver a un artista colombiano dominar el cielo de Manhattan fue una reivindicación de la fuerza cultural de Latinoamérica. En redes, el hashtag #MalumaEnElEmpireState se volvió tendencia mundial en cuestión de minutos.

Un paso más allá de la fama

Maluma ha sabido mezclar lo comercial con lo simbólico. Su alianza con BOSS no fue solo un evento publicitario, sino una puesta en escena cuidadosamente diseñada para conectar moda, arte y raíces. Desde lo más alto del Empire State, el colombiano demostró que el éxito también puede tener acento latino, ritmo urbano y corazón patriota.

Nueva York fue testigo de algo más que un concierto: presenció el ascenso literal y figurado de un artista que sigue rompiendo barreras.

El Empire State, iluminado con los colores de Colombia, fue la prueba de que los sueños pueden escalar hasta las cumbres más inesperadas.

