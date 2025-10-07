Verónica Castro reaparece entre miradas y rumores: ¿qué ocurre con la estrella mexicana?

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente la prensa capturó a Verónica Castro fue vista llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde Acapulco, sentada en una silla de ruedas y usando un tanque de oxígeno portátil, la imagen inmediatamente generó especulaciones sobre su estado de salud, aunque poco después la actriz explicó que el oxígeno le permite moverse con mayor rapidez y comodidad, sin fatigarse en un espacio tan grande y concurrido como el aeropuerto.

Vestida con elegancia, lentes oscuros y su característico peinado alto, Verónica se detuvo frente a los medios y respondió preguntas sobre su asistencia:

"Decidí usar oxígeno para no cansarme mientras camino; no es un problema de salud grave, solo una medida práctica", afirmó, disipando algunos rumores sobre su estado físico.

Yolanda Andrade y la polémica que sigue vigente

El tema de Yolanda Andrade surgió durante la breve entrevista. Andrade ha declarado públicamente que tuvo una relación con Verónica Castro en el pasado, un asunto que ha generado titulares durante años. La actriz no dudó en mostrar su firmeza:

“Gente como ella que siempre está necia con lo mismo, en las necedades de cosas feas, es una persona negativa, vele la cara”.

Discreción ante la vida sentimental de su hijo

Otro tema abordado fue la relación de su hijo Cristian Castro, quien recientemente ha estado en el foco mediático por su vínculo con Mariela Sánchez y la posibilidad de boda. La actriz fue clara al respecto:

“Mi hijo tiene que decidir todo, a lo mejor decide casarse otra vez, no sé, a los hombres nunca se les va a quitar lo coqueto”, expresó con humor.

De esta manera, Verónica reafirma su respeto por la privacidad de su hijo, evitando dar opiniones que pudieran interpretarse como un juicio sobre su vida personal.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube