¡Indignación mundial! La Casa Blanca es tendencia por usar “Danza Kuduro” en un video sobre inmigrantes

La Casa Blanca se encuentra en el centro de la polémica después de que su cuenta oficial de TikTok publicara un video utilizando el clásico “Danza Kuduro” de Don Omar, mientras mostraban sombreros cayendo sobre el Capitolio. En la descripción del video, se lee:

“Nada supera a los demócratas que cierran el gobierno por la atención médica de extranjeros ilegales criminales”.

El contenido fue calificado como racista, ofensivo e insensible.

¿Broma o burla deliberada?

El video ha sido interpretado de diferentes maneras: algunos aseguran que se trató de una burla directa hacia la comunidad latina y los inmigrantes, mientras que otros opinan que fue un error de marketing del equipo digital de la Casa Blanca, pero también hay quienes admiran el video afirmando que por acciones como esas eligieron a Trum como presidente.

El contraste entre la música festiva y el mensaje político sensible fue percibido como insensible y provocó que miles de usuarios manifestaran su indignación en redes sociales.

La reacción en redes sociales

Los comentarios en plataformas como Instagram y TikTok reflejan la mezcla de sorpresa, enojo y sarcasmo:

@JustAnotherMatthew 🇨🇦: “Esto ya no es política, ¡es un circo! La Casa Blanca se ha convertido en una vergüenza global.”

@liliana🩷: “No puedo creerlo… ¿en serio usan música de fiesta para burlarse de inmigrantes? Increíblemente patético.”

@Yvonne Martinez: “Vergonzoso, repugnante y de mal gusto. El nivel de insensibilidad no tiene límites.”

@Megan John: “Me horroriza, pero al mismo tiempo no puedo dejar de mirar. Esto es absurdo, pero refleja toda la locura de la administración actual.”

@Luca Changerta: “Dios nos proteja… ¿hasta dónde llega la burla oficial? Esto ya es surrealista.”

@DeFukingPipi: “Indignación total. Esta es la administración más cruel y desalentadora que hemos tenido, jugando con vidas humanas como si fuera un meme.”

Impacto y repercusión internacional

El video, aún sigue publicado en el perfil de TikTok y ha alcanzado ser visualizado 1,5 mil veces y 4112 comentarios con 50,5 veces compartidas.

