Leyendas del vallenato llegan a Caracas para celebrar la Navidad: aquí los detalles

Caracas se prepara para bailar al son del acordeón con la llegada de la "Navidad Vallenata", evento que reunirá a las máximas estrellas del vallenato.

El encuentro musical, organizado por Lench Representaciones en alianza con Aquí Fue Ccs Show, promete una producción de alta calidad el próximo sábado 6 de diciembre en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Artistas confirmados

El escenario de la UCV será testigo de una constelación vallenata que abarca lo más romántico, clásico y festivo del género. El show contará con la presencia de Nelson Velásquez, El Binomio de Oro de América, Rafael Santos, Alex Manga y Los Embajadores Vallenatos.

Además, el evento contará con talentos venezolanos como Yolbert y El Gocho, Dj Nando, El León Turbo Meke y Gio Fernández.

La Navidad Vallenata promete una experiencia cómoda para los asistentes. El Estadio Olímpico de la UCV ofrece fácil acceso gracias a su cercanía a varias estaciones del Metro y terminales de autobuses, además de contar con amplio estacionamiento.

Las entradas ya están disponibles a través de www.Solotickets.com, la App de Cashea, y en diversos puntos de venta físicos autorizados en Caracas, incluyendo: Cokiados, Moto Repuestos Fashion, Henry Fashion, Tecnobaterias, El Rincón del Sabor, Ovnicel, Urban Cuple CCCT, panadería la parada (Catia), Licores la Pedrera en Las Minas de Baruta y Panadería La Condesa 2 en El Cementerio.

