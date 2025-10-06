Récord histórico: la sorprendente cifra que gana Taylor Swift a una semana del lanzamiento de su álbum 'The Life of a Showgirl'

Suscríbete a nuestros canales

La artista estadounidense Taylor Swift decidió reescribir su propia historia en la industria musical con el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, 'The Life of a Showgirl'. El álbum no solo es un éxito masivo, sino que ya se posiciona como un fenómeno cultural y comercial, al romper récords históricos a nivel global en ventas físicas y plataformas de streaming.

Según datos de la empresa de seguimiento Luminate, reportados por Billboard, 'The Life of a Showgirl' vendió una asombrosa cifra de 2.7 millones de copias solo en su primer día en Estados Unidos.

Este hito consolida el lanzamiento como el más exitoso de toda la carrera de Taylor Swift y la segunda semana de lanzamiento más exitosa en la historia. Aunque el primer lugar lo mantiene Adele con 3.4 millones de copias vendidas en su primera semana de 2015, los expertos anticipan que la cantante de 35 años podría superar esa marca en los días restantes de la semana de debut.

Además, el álbum estableció un nuevo récord de ventas de vinilo en una sola semana, al despachar 1.2 millones de copias desde su estreno. La artista supera su propia marca, lograda en 2024 con 'The Tortured Poets Department', que vendió 859,000 vinilos en su primera semana.

Taylor Swift abarca el mundo digital y el cine

Asimismo, el impacto de 'The Life of a Showgirl' se extendió al mundo digital y cinematográfico, demostrando la versatilidad comercial de la artista. En este sentido, la plataforma Spotify anunció que el disco se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día de todo el 2025. Este éxito se veía venir: el duodécimo trabajo de Swift ya había batido el récord de la plataforma con la mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, superando los cinco millones antes de su salida.

El estreno de una película, concebida como la fiesta de lanzamiento del álbum y una inmersión en las inspiraciones del proyecto, también fue un éxito rotundo. El filme recaudó 15.8 millones de dólares en su primer día en cines, y los sitios web especializados detallan que el largometraje ya acumula 46 millones de dólares en ingresos a nivel mundial.

Con esta nueva producción, Taylor Swift marca una clara evolución artística. 'The Life of a Showgirl' significa un alejamiento de los tonos melancólicos e introspectivos de sus trabajos recientes como 'The Tortured Poets Department' (2024). En cambio, la cantante retoma las bases del pop clásico que definieron sus primeras etapas de éxito.

