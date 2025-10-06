Amor sin límites: artistas famosos que rescatan a mascotas y les dan un hogar

Actualmente, existen muchos famosos han decidido adoptar mascotas rescatadas de la calle o de refugios, y gracias a estar labor ayudan a promover la adopción responsable entre sus seguidores y fanáticos, una labor que ayuda a cambiar la vida de estos animales.
El movimiento de adopción de mascotas ha encontrado en las celebridades a sus mejores embajadores, quienes usan su inmensa plataforma para promover el rescate animal y rechazar la compra.
Estas historias de rescate, a menudo compartidas en redes sociales con millones de seguidores, no solo dan un hogar a un animal necesitado, sino que envían un mensaje claro y poderoso: adoptar salva una vida y ofrece una segunda oportunidad incondicional.
Nueve famosos que rescataron a sus mascotas
Chris Evans: Probablemente uno de los casos más conocidos. Adoptó a su perro Dodger de un refugio en 2017 mientras grababa una película. Constantemente comparte fotos con él y promueve la adopción.
Jennifer Aniston: Ha adoptado a varios perros, siendo el más reciente Lord Chesterfield, un cachorro que conoció durante la pandemia y que fue amor a primera vista.
Charlize Theron: Es una gran defensora del rescate animal y ha adoptado a varios perros mestizos. Su perro Tucker es uno de sus más recientes compañeros de vida.
George Clooney: Él y su esposa, Amal, adoptaron a Einstein, un perro mestizo de un refugio. El actor es un firme defensor de la adopción frente a la compra.
Penélope Cruz: Rescató a su perro Vino de la calle en México mientras filmaba una película. El perrito la siguió durante días hasta ganarse su corazón.
Salma Hayek: Rescató a su perra Lupe de las calles de México, quien fue su compañera por 18 años. Salma ha abogado públicamente por la adopción, incluso adoptando más perros como Lucho.
Zac Efron: Adoptó a su perrita MACA justo antes de que fuera sacrificada en un centro de rescate por falta de interés en su adopción.
Hilary Swank: Es una apasionada defensora del rescate animal, ha adoptado numerosos perros como Karoo y Rumi, y ha fundado una organización de ayuda a mascotas.
Sandra Bullock: Es un gran ejemplo de adoptar perros con necesidades especiales, como Poppy, a quien le faltaba una pata, y Rubi, a quien le faltaban dos patas.
