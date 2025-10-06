"A Great Love": la historia del músico argentino que conquista los rankings en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La carrera musical de Gerardo Loidi, conocido como "Tommy", comenzó en los años 70 con la banda "Búsqueda" (originalmente "Ser") en el Barrio Jardín de La Plata. El grupo editó un disco en 1978 que vendió apenas 200 copias. Paralelamente, Loidi estudiaba Geología, consciente de las dificultades para vivir de la música. La tragedia llegó en 1979 cuando sus tres compañeros de banda fueron asesinados en un hecho atribuido a la dictadura, lo que lo llevó a romper su guitarra y abandonar la música por 37 años, dedicándose por completo a su profesión de geólogo, trabajando en lugares remotos como el Ártico y plataformas rusas.

El renacer a los 71 años

El punto de inflexión ocurrió en 2021, cuando su esposa Mirta le regaló una guitarra Fender para su cumpleaños 71, comprada por Mercado Libre. Aunque inicialmente rechazó el regalo, meses después la desempolvó en su quincho y descubrió que "todo estaba intacto". Comenzó a componer nuevamente y, con el apoyo de su hijo Jonathan, grabó diez temas en inglés usando una placa MIDI, donde él mismo interpretó todas las voces e instrumentos. Subió sus canciones a plataformas digitales bajo el seudónimo "Total Life".

El éxito inesperado en Estados Unidos

Invirtió 200 dólares en un productor del sur de EE.UU. para promocionar "A Great Love". Tres meses después, la canción comenzó a escalar en las radios estadounidenses. Actualmente, ocupa el primer puesto en el Independent Music Network, el octavo en el Top 40 de National Radio Hits y el primero en el AC 40, superando a artistas como Ed Sheeran. La balada, que narra un romance truncado por la Primera Guerra Mundial, conectó con el público adulto contemporáneo. Loidi atribuye su éxito a la experiencia acumulada: "Los años como consultor en todo el mundo me permitieron aprender a hablar muy bien en inglés, y ahora me largué a escribir letras en ese idioma con más confianza".

Próximos pasos y legado

Aunque aún desconoce el monto exacto de sus regalías (recientemente se registró en el BMI, equivalente al Sadaic estadounidense), productores ya le proponen giras por EE.UU. Gerardo Loidi prefiere mantener el anonimato tras el seudónimo "Total Life" y responde correos en plural, como si fuera una banda. Su historia, narrada por su hijo Jonatan, se ha viralizado como ejemplo de reinvención: "Mi viejo no es nada especial. Si él pudo, todos pueden".

