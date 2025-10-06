Robbie Williams cancela concierto en Estambul: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Estambul canceló el concierto de Robbie Williams programado para este 7 de octubre en la Marina de Ataköy, una decisión que el artista británico asegura estuvo "más allá de nuestro control".

A través de un comunicado en Instagram, Williams expresó su profunda pena por no poder actuar en Estambul, ciudad que había sido elegida deliberadamente como el broche final de su gira BRITPOP. El cantante subrayó que "lo último que querría hacer es poner en peligro la seguridad de mis fans - su seguridad es lo primero".

Las raíces de la controversia

La decisión de las autoridades se produce después de que durante varios días cuentas turcas en redes sociales y ONG hicieran campaña para que se cancelara el evento, acusando a Williams de ser "sionista". Las críticas se centraron en la herencia judía de la familia de su esposa, Ayda Field, y en el concierto que el cantante ofreció en Israel en 2015. La polémica se avivó por declaraciones de Williams en un concierto en Tel Aviv en 2023, donde afirmó: "Estoy criando a mis hijos como judíos y estoy agradecido con el pueblo judío".

La fecha elegida para el concierto, que coincide con el segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel, terminó por encender los ánimos.

Reembolsos y detalles finales

La empresa productora Atlantis Yapim confirmó la cancelación en un breve mensaje en Instagram, indicando que se devolverá el dinero de las entradas. La compañía de venta de entradas, Bubilet, señaló que el reembolso se realizará a través de las plataformas correspondientes.

Este episodio supone un golpe para las aspiraciones de Williams de actuar por primera vez en un país con el que mantiene una conexión personal muy estrecha a través de su esposa, y pone un final abrupto a una gira que hasta ahora había sido aclamada.

