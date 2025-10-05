Miss Universo 2025: Lo que debes saber sobre el certamen más esperado del año

Suscríbete a nuestros canales

La edición 74 de Miss Universo, que se celebrará en noviembre de 2025 en Tailandia se distingue por las historias humanas detrás de cada concursante, los debutantes de nuevos países y la creciente diversidad que refleja los cambios sociales y culturales del siglo XXI.

Llegan al certamen candidatas con historias de maternidad o casadas mostrando que la belleza no tiene un molde único. La inclusión no solo se observa en las concursantes, sino también en la procedencia de los países: Palestina, Arabia Saudita y Mozambique debutan en el escenario, mientras que naciones como Azerbaiyán, Haití y Sudáfrica regresan tras varios años de ausencia. Cada representante trae consigo no solo su cultura y tradición, sino también una narrativa personal que genera empatía y admiración entre el público.

Latinoamérica brilla con fuerza

La región latinoamericana vuelve a tener un protagonismo destacado en Miss Universo 2025. Candidatas como Vanessa Pulgarín de Colombia han acaparado la atención no solo por su belleza, sino por su historia de superación y controversia, mientras que Yamilex Hernández, de República Dominicana, llegó a la plataforma internacional gracias al innovador reality show “Miss Universe Latina”, que ha marcado un precedente en la selección de representantes latinas.

Historias personales que inspiran

Cada concursante de Miss Universo 2025 tiene un relato único que despierta interés más allá de la pasarela. Lina Luaces, Miss Cuba, hace que su continente vuelva a participar en el certamen después de 57 años de ausencia en la competencia, y lo hace con la presión de representar no solo a su nación, sino también un legado familiar: es hija de la reconocida presentadora Lili Estefan. Por su parte, Nguyen Huong Giang, de Vietnam, se convierte en la primera mujer trans en competir en Miss Universo, enviando un mensaje claro sobre inclusión y valentía.



La noche que debía ser el momento más feliz de su vida, se convirtió en un episodio incómodo y viral. Cuando Fátima Bosch fue coronada Miss Universo México 2025, la mayoría de sus compañeras optaron por retirarse del escenario en silencio, sin abrazos, sin sonrisas, sin la tradicional lluvia de aplausos. Solo cuatro concursantes se atrevieron a felicitarla.

Días después, Fátima habló del tema con serenidad y sin rencor. Admitió que hubo tensión en los camerinos y lamentó la falta de “sororidad verdadera”, una frase que caló entre sus seguidores. Sin embargo, también mostró empatía hacia las emociones de sus compañeras, recordando que en un certamen tan competitivo es normal que surjan frustraciones.

El espectáculo y la moda como protagonistas

Miss Universo 2025 promete una experiencia visual impactante. Desde los trajes nacionales que destacan la riqueza cultural de cada país, hasta los vestidos de gala diseñados por reconocidas casas de moda internacionales, cada detalle está pensado para sorprender. La competencia no solo se trata de belleza física, sino de creatividad, presencia escénica y capacidad de transmitir un mensaje a través del estilo y la elegancia.

