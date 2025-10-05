¡Sin filtro! Actriz de 'Rápidos y Furiosos' cuenta el secreto de sus famosos romances con hombres y mujeres

Suscríbete a nuestros canales

La actriz estadounidense Michelle Rodríguez, famosa por su papel de Letty Ortiz en la saga Fast & Furious, es una de las figuras de acción más reconocidas de Hollywood. Sin embargo, más allá de la adrenalina en la pantalla, la famosa siempre ha destacado por su franqueza al hablar de su vida personal, confirmando su orientación sexual bisexual y promoviendo la libertad de experimentar sin etiquetas.

Durante muchos años, la vida privada y sentimental de la actriz de 47 años fue objeto de intensa especulación, alimentada en parte por su tendencia a interpretar personajes de mujer fuerte e independiente. Por ese motivo, la misma famosa decidió poner fin a los rumores en 2013, ofreciendo una declaración clara y sin rodeos.

De esa manera, Michelle Rodríguez confirmó ante los medios que siente atracción sexual tanto por hombres como por mujeres, afirmando que ha "jugado en ambos bandos". Además, describe su atracción como una cuestión de "curiosidad" y "libertad". En sus propias palabras, no se queda "sentada" cuando siente curiosidad por algo, ya que considera que "los hombres son intrigantes y las mujeres también".

Asimismo suele describir su bisexualidad como algo "orgánico y natural", desvinculándola de cualquier drama o necesidad de validación.

Relaciones más publicas de Michelle Rodríguez

Michelle Rodriguez siempre se muestra abierta sobre sus relaciones con personas de ambos géneros, mostrando una fluidez que rompe con los estereotipos de Hollywood. Su vida sentimental incluye vínculos conocidos con:

Cara Delevingne: En 2014, mantuvo una relación mediática con la supermodelo y actriz británica.

Zac Efron: Tras su ruptura con Delevingne ese mismo año, tuvo un breve pero intenso idilio con el actor.

Vin Diesel y Colin Farrell: También se le ha relacionado sentimentalmente con sus compañeros de reparto Vin Diesel (Fast & Furious) y Colin Farrell (S.W.A.T.).

Cabe destacar, que la actriz, que siempre trata de evitar los roles femeninos convencionales, y con sus ideales buscar demostrar que en el amor, al igual que en la carretera, lo importante es la libertad para conducir su propia historia.

