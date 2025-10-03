Eric Dane: así enfrenta el actor de Grey’s Anatomy el diagnóstico de ELA

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Eric Dane, conocido mundialmente por dar vida al carismático Dr. Mark Sloan, "McSteamy", en Grey's Anatomy y al atormentado Cal Jacobs en Euphoria, atraviesa hoy el capítulo más difícil de su vida. Su lucha contra esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que ha transformado al galán de televisión en un activista y símbolo de resiliencia.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, es decir, las células nerviosas encargadas de controlar los músculos voluntarios, como caminar, hablar, tragar o incluso respirar respirar.

Actualmente no existe cura para este padecimiento y las personas afectadas suelen vivir de tres a cinco años después del diagnóstico, según la Asociación de Distrofia Muscular, aunque hay casos de gente que ha logrado vivir por más de diez años.

Luego de su diagnostico, Eric Dane siempre se muestra transparente sobre cómo la ELA avanza en su cuerpo:

Pérdida de Función: El actor llegó a confirmar que su brazo derecho perdió la funcionalidad casi por completo y que su brazo izquierdo también le comenzó a fallar. Esta degeneración muscular le ha afectado la movilidad, llevándolo a aparecer en público en una silla de ruedas recientemente.

La Batalla Continúa: A pesar de la devastadora prognosis, Dane ha declarado que luchará "hasta el último aliento" por sus dos hijas, afirmando que quiere verlas graduarse y casarse.

Además, Eric Dane utiliza su fama para convertirse en una voz crucial en la lucha contra la ELA. Viajó a Washington D.C. para reunirse con legisladores y abogar por más fondos federales para la investigación y el acceso a ensayos clínicos para otros pacientes. Su objetivo es transformar su adversidad en esperanza para millones.

En imágenes recientes, el actor se mostró en sillas de ruedas y con voz débil, envió un mensaje a sus fans: “Mantengan la fe, hombre”.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube