La otra vida de Ricky Martin: los escándalos que el astro de la música no pudo ocultar

Para nadie es un secreto que la vida del cantante puertorriqueño Ricky Martin, siempre se ha visto marcada tanto por su éxito musical como por las intensas controversias y batallas legales que lo ponen en el ojo del huracán mediático.

A pesar de su imagen de filántropo y estrella global, su carrera siempre se suele ver salpicada por disputas familiares y rumores infundados, que aunque la mayoría de las veces suele salir victorioso, dejan una mancha en su nombre.

Los escándalos de Ricky Martin

La polémica más seria y sonada de su carrera reciente fue la que se desató en julio de 2022, cuando la policía de Puerto Rico emitió una orden de restricción contra Ricky Martin por una denuncia bajo la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Posteriormente, se confirmó que el denunciante era su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, quien alegaba haber mantenido una relación sentimental con el artista y que este lo había acosado tras la ruptura.

Estas acusaciones escalaron para incluir señalamientos de abuso sexual e incesto. Por su parte Ricky Martin negó vehementemente todas las acusaciones, tachándolas de "completamente falsas".

La orden de restricción fue archivada poco después de que el sobrino retirara su denuncia. No obstante, el caso se prolongó cuando el artista presentó una contrademanda millonaria contra su sobrino por extorsión y daños y perjuicios, argumentando que el acoso de Sánchez Martin había continuado.

Este conflicto legal se extendió durante casi tres años, hasta que ambas partes habrían llegado a un acuerdo a principios de 2025 para desestimar las demandas mutuas, poniendo fin a la batalla judicial.

Además de la batalla con su sobrino, el ídolo pop ha enfrentado otras situaciones que generaron ruido en la prensa internacional.

Como por ejemplo, cuando Ricky Martin fue demandado por su exmánager, Rebecca Drucker, por el presunto incumplimiento de un contrato y el impago de comisiones, exigiendo 3 millones de dólares. Drucker alegó que había tenido que "proteger a Ricky Martin de las consecuencias de sus imprudencias" y describió el ambiente de trabajo como "tóxico".

La orientación del cantante siempre fue un tema que tenía mucha tela para cortar, hasta que las especulación sobre su sexualidad terminaron en 2010 cuando se declaró abiertamente homosexual.

Además, la decisión de formar una familia numerosa utilizando la maternidad subrogada también ha generado críticas y debates éticos en algunos círculos, a pesar de que es un proceso legal y por el que Martin ha defendido públicamente su derecho a ser padre.

A pesar de las sombras de estas polémicas, Ricky Martin ha mantenido su estatus como una de las estrellas latinas más influyentes del mundo, enfocando su imagen pública en su música, su activismo y su vida familiar.

Hace poco, Ricky Martin se unió junto a Carín León para lanzar una nueva versión de "A Medio Vivir", uno de los grandes clásicos del puertorriqueño de 1995.

