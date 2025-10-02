Venezuela vs RD en el "Mundial de Postres": Surthy Cooks llega con estas propuestas para competir y ganar

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Postres es una nueva competencia virtual anunciada este septiembre cuyos organizadores son el pastelero peruano Ignacio Baladán y la influencer colombiana La Segura.

El mecanismo del torneo es simple y se apoya por completo en la participación de la comunidad digital: los organizadores publican videos en Instagram y Tiktok anunciando los enfrentamientos, y los seguidores votan por su postre favorito a través de los comentarios. Cada país es representado por un influencer o artista, y un postre emblemático, que son propuestos y defendidos por los propios usuarios en las redes sociales.

Del éxito de Ibai Llanos a los postres

Este nuevo torneo busca replicar el extraordinario éxito del Mundial de Desayunos, organizado recientemente por el streamer español Ibai Llanos. Aquella competencia, que culminó con una final entre el pan con chicharrón de Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela, demostró el inmenso poder de convocatoria de estas justas gastronómicas virtuales, logrando acumular hasta 28 millones de votos en una sola fase y desatando una masiva participación de comunidades enteras en defensa de sus platos típicos.

Venezuela en la ruta del dulce

La participación de Venezuela en este mundial está confirmada desde la primera ronda, donde tendrá un enfrentamiento inicial contra República Dominicana.

El país hizo su debut con una delegación de lujo: el quesillo, los golfeados y la marquesa. Esta selección, presentada y defendida ante el público por la conocida influencer Surthy Cooks, demostró ser un combo imbatible que busca asegurar el pase del país caribeño a los octavos de final, consolidándose como uno de los favoritos en la justa dulce.

Una justa que define al campeón del sabor

Con el torneo ya en marcha, se espera que el Mundial de Postres se desarrolle durante las próximas semanas. La incógnita sobre qué postre llevará finalmente Venezuela y qué tan lejos llegará en la competencia añade un elemento de expectativa.

Lo que queda claro es que estas competencias han logrado convertir la gastronomía en un poderoso eje de conexión cultural e identidad, permitiendo que, a través de unas simples votaciones en redes sociales, los países exhiban con orgullo su sabor nacional.

