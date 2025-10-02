Daddy Yankee y su regreso triunfal: ¿En qué escenario y junto a quiénes compartirá tarima?

Suscríbete a nuestros canales

Cuando en diciembre de 2023 Daddy Yankee se despidió de sus fans con La Última Vuelta, muchos pensaron que había llegado el cierre definitivo del artista, Lo que provocó que sus más fieles quisieran verlo y provocó ventas de casi dos millones de entradas y más de 200 millones de dólares recaudados, fue presentada como la gran despedida de la leyenda del reguetón.

Sin embargo, menos de dos años después, el puertorriqueño sorprende con un regreso que ya había anunciado, bajo el seudónimo de DY, el intérprete de Gasolina volverá a pisar un escenario el próximo 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Una presentación que promete ser histórica

Telemundo y Billboard, organizadores del evento, adelantaron que su actuación será “inolvidable”. Con estas palabras, queda claro que no se trata de una simple aparición, sino de un momento que busca marcar historia en la música urbana.

El regreso de Yankee llega acompañado de un aire renovado y nuevas energías como él mismo lo ha resaltado en entrevistas, tras su divorcio y con un nuevo enfoque artístico el cantante ha mostrado interés en explorar sonidos espirituales, como lo demostró con su tema cristiano Sonríele, lanzado en julio de este año.

La constelación de estrellas que lo acompañará

La noche no será solo para DY. El evento reunirá a una larga lista de artistas de renombre que compartirán escenario, entre ellos Laura Pausini, Abraham Mateo, Grupo Frontera, Danny Ocean, Olga Tañón, Ozuna, Beéle y muchos más. Cada uno aportará su sello particular a una velada que promete convertirse en un desfile de ritmos, estilos y emociones.

Además, la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en Miami Beach, servirá de marco para encuentros, entrevistas y homenajes, donde el mexicano Peso Pluma recibirá el Premio Billboard Vanguardia como uno de los grandes innovadores del momento.

DY entre la fe y la fama

En esta nueva etapa, Ramón Luis Ayala Rodríguez, su nombre real, parece haber encontrado un balance entre su faceta espiritual y su legado musical. El artista que alguna vez dijo adiós al reguetón, ahora vuelve con otra mirada, dispuesto a reconectar con sus seguidores y demostrar que todavía queda mucho por contar en su historia.

El regreso de DY se perfila como el plato fuerte de los Billboard Latinos, una aparición que le da un nuevo rumbo a su vida artística después de todo.

