¿Quién mató a Micky Hair? Claves ocultas tras el asesinato del estilista de las estrellas

Miguel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, fue un estilista mexicano de 28 años que alcanzó notoriedad por su trabajo con celebridades del espectáculo y la música como Kenia Os, Belinda y Ángela Aguilar, nativo de Zapopan, Jalisco, se estableció en la Ciudad de México para impulsar su carrera y rápidamente se convirtió en un referente dentro del mundo de la belleza.

Amenazas y conflictos anteriores

Desde septiembre de 2024, Micky Hair había reportado amenazas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Según los registros oficiales, estas advertencias estaban vinculadas a conflictos con un excolaborador, identificado como Eduardo Ederly González Martínez.

Miguel incluso solicitó una orden de restricción contra esta persona, por fraude y posteriormente amenazas y es por este motivo que el primer sospechoso es él. Aunque no hay confirmación de participación directa, este antecedente abre una línea de investigación importante para esclarecer los motivos del crimen.

Además, Micky Hair, realizó días antes de su asesinato una transferencia por 1.7 millones de pesos desde un banco en Polanco a una cuenta vinculada con una empresa inmobiliaria en Guadalajara. Este movimiento financiero ha llamado la atención de las autoridades, que buscan determinar si pudo tener relación con su homicidio.

Además, entre sus pertenencias halladas tras el ataque se encontraban objetos de alto valor, como un bolso Hermès, su teléfono celular y un billete japonés. Estos detalles sugieren que el estilista llevaba consigo bienes valiosos, lo que podría ser un factor relevante en la investigación sobre su muerte.

El ataque en Polanco

El 29 de septiembre de 2025, Miguel de la Mora fue atacado frente a su salón "Micky Hair" en la exclusiva colonia Polanco, Ciudad de México. Testigos y autoridades confirmaron que los agresores huían en motocicleta tras el tiroteo, lo que evidencia la intencionalidad del ataque y su planificación.

Actualmente, la Fiscalía analiza las cámaras de seguridad de la zona y otros indicios para tratar de identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han realizado detenciones y los investigadores mantienen abiertas todas las líneas sobre posibles móviles.

Claves que podrían esclarecer su muerte

Los investigadores consideran varias piezas como fundamentales para avanzar: la transferencia millonaria días antes del homicidio, los objetos de alto valor que llevaba consigo, las amenazas previas y la forma directa y planificada del ataque.

Cada uno de estos elementos es analizado cuidadosamente por las autoridades para reconstruir los últimos días de Micky Hair y entender si su muerte fue producto de conflictos personales, laborales o un acto delictivo relacionado con dinero o bienes de lujo.

